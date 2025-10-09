E o Oscar? Comentaristas criticam ausência do são-paulino em clássico

Na Live do São Paulo, Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira criticaram a ausência de Oscar em campo nos minutos finais do clássico contra o Palmeiras.
O meio-campista do São Paulo foi relacionado para o duelo contra o Palmeiras, mas ficou o tempo todo no banco de reservas, na derrota por 3 a 2.
Arnaldo: Não é possível que não possa jogar 20 minutos
Não é possível você ter um jogador como o Oscar, que custa dois milhões e meio, já jogou 'cinquenta' Champions League, e faltando vinte minutos pra acabar o jogo, ele não possa entrar e tomar conta do meio de campo na posição dele.
Arnaldo Ribeiro
Renan: Crespo deixou substituições por fazer mesmo com o time desgastado
E um detalhe, o Crespo 'morreu' com duas alterações por fazer. Com o time defasado fisicamente, com o time já muito desgastado por as questões que nós já falamos, e ele deixou de fazer duas alterações. [...] Se eu não me engano, o Oscar nem chegou a ir para trás do gol para aquecer. Ele nem chegou a sair do banco.
Renan Teixeira
