Topo

Esporte

OPINIÃO

E o Oscar? Comentaristas criticam ausência do são-paulino em clássico

do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 18h28

Na Live do São Paulo, Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira criticaram a ausência de Oscar em campo nos minutos finais do clássico contra o Palmeiras.

O meio-campista do São Paulo foi relacionado para o duelo contra o Palmeiras, mas ficou o tempo todo no banco de reservas, na derrota por 3 a 2.

Arnaldo: Não é possível que não possa jogar 20 minutos

Não é possível você ter um jogador como o Oscar, que custa dois milhões e meio, já jogou 'cinquenta' Champions League, e faltando vinte minutos pra acabar o jogo, ele não possa entrar e tomar conta do meio de campo na posição dele.
Arnaldo Ribeiro

Relacionadas

Árbitro ironiza Luciano em áudio do VAR: 'Reclama até de ter nascido'

São Paulo x Palmeiras: ouça íntegra dos áudios do VAR em lances polêmicos

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

Renan: Crespo deixou substituições por fazer mesmo com o time desgastado

E um detalhe, o Crespo 'morreu' com duas alterações por fazer. Com o time defasado fisicamente, com o time já muito desgastado por as questões que nós já falamos, e ele deixou de fazer duas alterações. [...] Se eu não me engano, o Oscar nem chegou a ir para trás do gol para aquecer. Ele nem chegou a sair do banco.
Renan Teixeira

E o Oscar? Comentaristas criticam ausência do são-paulino em clássico

Não é possível você ter um jogador como o Oscar, que custa dois milhões e meio, já jogou 'cinquenta' Champions League, e faltando vinte minutos pra acabar o jogo, ele não possa entrar e tomar conta do meio de campo na posição dele.
Arnaldo Ribeiro

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos times - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL
Horários programas esporte - Arte/UOL - Arte/UOL
Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Raphael Veiga projeta jogo contra o Juventude e vê Palmeiras preparado em meio a desfalques

Jogo do Brasil é hoje? Veja que horas começa e onde assistir à seleção brasileira

Indonésia vai vetar atletas de Israel no Mundial de Ginástica, diz ministro

Memphis faz um dos gols na fácil vitória da Holanda sobre Malta nas Eliminatórias da Copa

Com Harry Kane no banco, Inglaterra vence País de Gales em amistoso

Assistir Coritiba x Atlético-GO ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Holanda vence Malta com gol de Memphis no último lance e lambança de juiz

Memphis marca no final, e Holanda goleia Malta pelas Eliminatórias Europeias

Vasco segue preparação para enfrentar o Fortaleza

Vitor Petrino celebra luta no UFC Rio e exalta fãs brasileiros: "Combustível"

Veja as sugestões do presidente da Fifa para o calendário das próximas edições da Copa do Mundo