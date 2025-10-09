Monegasco, 204º do ranking, faz história e vai às lágrimas ao chegar à semifinal em Xangai

Valentin Vacherot vive um conto de fadas no Masters 1000 de Xangai. Natural de Mônaco, o número 204 no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) alcançou as semifinais do torneio da China após passar por nomes de peso no circuito. Nesta quinta-feira, eliminou Holger Rune, da Dinamarca, 11º do mundo, por 2 sets a 1. Enfrentará Novak Djokovic na próxima fase.

O monegasco se tornou o primeiro atleta do pequeno principado a alcançar essa fase de um torneio. Também se tornou o tenista com o segundo ranking mais baixo a alcançar a semi de um Masters. Fica atrás apenas do americano Chris Woodruff, então 550º, que conquistou o feito em seu país natal, em Indian Wells. Na ocasião, foi eliminado por Mark Philippoussis, da Austrália.

A partida desta quinta-feira, assim como outras do torneio, contou com desgaste dos atletas. Rune precisou receber atendimento em duas oportunidades ao longo do jogo, e no início do terceiro set aparentou sofrer com cãibras. Com esses problemas, e pelo momento que o rival vivia no torneio, não foi capaz de se impor diante de Vacherot.

Após a vitória, foi às lágrimas ainda em quadra. Nas arquibancadas, seu irmão, e treinador, Benjamin Balleret, também não conseguiu se conter. Ex-tenista, era o principal nome de Mônaco na modalidade e, em 2007, chegou até a terceira rodada do Roland Garros. O resultado de Vacherot nesta temporada passa a ser o mais expressivo do país.

Além deles, Arthur Rinderknech, primo de Vacherot, celebrou a vitória do monegasco. Francês, ele pode enfrentar o familiar em uma eventual decisão do Masters de Xangai. Ele encara Félix Auger-Aliassime, nas quartas de final do torneio, nesta sexta-feira. Na edição deste ano, já conseguiu eliminar Alexander Zverev, por 2 sets a 1.

A campanha de Vacherot tem impressionado também pelo ineditismo. O tenista nunca havia chegado à semifinal de um torneio de ATP. Ao eliminar Tallon Griekspoor, da Holanda, nas oitavas, também ganhou destaque: o rival havia sido responsável por eliminar Jannik Sinner, número 2 do mundo.

"Eu ganhei do número dois do mundo há dois dias. Agora, perdi para o número 204 do mundo. Esse é um resumo do tênis em três dias. Demonstra que escolhi um esporte m..., e provavelmente, eu queira voltar a jogar tênis amanhã, mas agora estou farto. Preferia ter perdido na primeira rodada do que neste jogo", desabafou Griekspoor.

Vacherot volta às quadras neste sábado, 11, para encarar Novak Djokovic, da Sérvia. O rival será o maior desafio do monegasco em Xangai até aqui e também é o maior campeão do torneio, com quatro títulos (2012, 2013, 2015 e 2018). Djokovic disputará pela 10ª vez uma semifinal em Xangai.