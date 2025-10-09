'Momento ideal': Comentaristas debatem interesse de Palmeiras em Gerson

O Palmeiras está interessado na contratação do meio-campista Gerson, de passagem marcante pelo Flamengo, e hoje no Zenit (RUS). Uma possível contratação teria vários fatores positivos, avaliaram Juca Kfouri e Paulo Massini, no Fim de Papo.
Gerson tem o desejo de voltar ao Brasil após não se adaptar ao futebol russo, e o Palmeiras já conversou com as pessoas que cuidam da carreira do atleta. A informação é da Gazeta Esportiva.
Juca: Encaixaria no Palmeiras, que está sem Lucas Evangelista
Seria uma baita de uma contratação e acho que é o momento ideal, porque Dona Leila deve estar louquinha pra falar pro Bap: 'olha, o menino veio jogar aqui'. [...] E aproveitando o fato de que o Lucas Evangelista vai ter uma longa permanência no estaleiro, eu acho que é a sopa no mel.
Juca Kfouri
Massini: Imagine como ele seria apresentado no Palmeiras
Você já imaginou na apresentação do Gerson posta, a Leila vem a público e fala assim, não comprei a Netflix, mas comprei o Gerson.
Paulo Massini
