'Momento ideal': Comentaristas debatem interesse de Palmeiras em Gerson

do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 01h36

O Palmeiras está interessado na contratação do meio-campista Gerson, de passagem marcante pelo Flamengo, e hoje no Zenit (RUS). Uma possível contratação teria vários fatores positivos, avaliaram Juca Kfouri e Paulo Massini, no Fim de Papo.

Gerson tem o desejo de voltar ao Brasil após não se adaptar ao futebol russo, e o Palmeiras já conversou com as pessoas que cuidam da carreira do atleta. A informação é da Gazeta Esportiva.

Juca: Encaixaria no Palmeiras, que está sem Lucas Evangelista

Seria uma baita de uma contratação e acho que é o momento ideal, porque Dona Leila deve estar louquinha pra falar pro Bap: 'olha, o menino veio jogar aqui'. [...] E aproveitando o fato de que o Lucas Evangelista vai ter uma longa permanência no estaleiro, eu acho que é a sopa no mel.
Juca Kfouri

Massini: Imagine como ele seria apresentado no Palmeiras

Você já imaginou na apresentação do Gerson posta, a Leila vem a público e fala assim, não comprei a Netflix, mas comprei o Gerson.
Paulo Massini

Fim de carreira? Comentaristas debatem Hulk no banco do Atlético-MG

Está na história do Galo, brilhante, brilhante, merece todos os elogios, mas a idade chega, por mais que ele se cuide, a gente sabe que ele se cuida, acho que ele já está naquela situação. É aquilo que o Dr. Sócrates dizia, ninguém abandona o futebol, o futebol é quem nos abandona, né, e acho que o futebol está abandonando o Hulk.
Juca Kfouri

Vitor Roque e cartolas do SPFC serão punidos no STJD? Comentaristas opinam

O STJD é das coisas mais desmoralizadas que existem no país, porque são todos: 'me ajuda aqui no meu time que eu te ajudo quando for no caso do seu time'. Todos julgam de acordo com a camisa que vestem por baixo.
Paulo Massini

