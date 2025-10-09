Topo

Mirassol tem mais de 85% de chances de disputar a Copa Libertadores em 2026

Guilherme Marques comemora gol do Mirassol sobre o Fluminense em partida do Brasileirão - DOUGLAS MORETI/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO
Guilherme Marques comemora gol do Mirassol sobre o Fluminense em partida do Brasileirão Imagem: DOUGLAS MORETI/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

09/10/2025 11h46

Nesta quarta-feira, o Mirassol venceu o Fluminense por 2 a 1, pelo jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Campos Maia. Logo em sua primeira participação na Série A, a equipe do interior paulista tem grandes chances de garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Com 27 rodadas disputadas, o Mirassol ocupa a 4ª posição com 46 pontos conquistados. São três pontos acima do Botafogo, primeiro time fora do G4, e oito de vantagem sobre o Fluminense, 7º colocado e primeiro clube fora da zona de classificação para a pré-Libertadores.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Mirassol tem 85,3% de chances de disputar a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história. Além disso, a equipe fica atrás apenas de Palmeiras (99,9%), Flamengo (99,9%) e Cruzeiro (99,6%).

Vitória sobre o Fluminense

Na partida contra o Fluminense, ainda no final do primeiro tempo, Guilherme Marques abriu o placar para o Mirassol, mas Martinelli empatou a partida no começo da etapa final. Já nos últimos minutos, Negueba marcou o segundo gol do time da casa e garantiu a vitória.

Com o resultado, a equipe paulista ultrapassou os 45 pontos, marca que os times buscam para escapar do perigo do rebaixamento, e não tem mais chances de cair para a Série B, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Números da campanha no Brasileirão

Em 27 jogos, o Mirassol tem 12 vitórias, dez empates e apenas cinco derrotas, com um aproveitamento de 56,8% aproximadamente. A equipe do técnico Rafael Guanaes tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 44 gols marcados, atrás apenas do Flamengo (50), e a sétima melhor defesa, com 29 tentos sofridos.

Por fim, o lateral esquerdo Reinaldo é o artilheiro do Mirassol, com nove bolas na rede, e o ponta esquerda Alesson é o líder em assistências, com cinco passes para gol.

Calendário do Mirassol

  • Mirassol x Internacional - 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Data e hora: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 20 horas (de Brasília)
  • Local: Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)

Situação na tabela

  • Mirassol: 4º colocado com 46 pontos em 27 jogos
  • Internacional: 15º colocado com 32 pontos em 26 jogos

