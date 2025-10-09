Quem é o zagueiro brasileiro que tem missão de parar Memphis e a Holanda
Memphis Depay entrará em campo hoje, pela seleção holandesa, a praticamente 9 mil quilômetros de distância do Brasil, mas terá pela frente um adversário brasileiro.
O brasileiro de Malta
Gabriel Mentz é um zagueiro brasileiro que joga pela seleção de Malta. Ele é natural de São Leopoldo (RS) e tem 27 anos.
O defensor fez base no Internacional, passou pelo sub-20 do Botafogo e está em Malta desde 2019. Mentz passou pelo St. Lucia e hoje joga no Gzira United.
Gabriel estreou pela seleção maltesa em 2024 e já enfrentou Memphis. Em junho, Malta e Holanda se enfrentaram pelas Eliminatórios em solo holandês, Mentz foi titular, mas viu o astro do Corinthians e seus companheiros conseguirem uma goleada por 8 a 0.
O zagueiro brasileiro não é o único jogador naturalizado na seleção de Malta. Entre os convocados para esta Data Fifa estão os argentinos Juan Corbalán e Brando Diego, além do italiano Enrico Pepe e do francês Irvin Cardona.
Memphis deve ficar no banco
O atacante do Corinthians deve começar o duelo no Estádio Nacional de Ta'Qali no banco de reservas. Memphis teve problemas para se apresentar à seleção holandesa.
O atacante chegou com um dia de atraso à apresentação após alegar ter seu passaporte roubado no Brasil. O problema aconteceu no domingo e ele viajou somente na segunda-feira.
O técnico Ronald Koeman afirmou que o atacante do Corinthians deve ser reserva. Além da questão da demora na apresentação, Memphis se recuperou recentemente de um edema na coxa e jogou apenas alguns minutos durante a vitória corintiana sobre o Mirassol.
Holanda e Malta se enfrentam a partir das 15h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os holandeses lideram o grupo com 10 pontos, e os malteses aparecem em último na chave, com dois.