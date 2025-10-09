Topo

Memphis faz um dos gols na fácil vitória da Holanda sobre Malta nas Eliminatórias da Copa

Ta Qali

09/10/2025 18h18

Memphis Depay entrou aos 22 minutos do segundo tempo, fez cinco finalizações, levou cartão amarelo e marcou o quarto gol na vitória da Holanda sobre Malta, por 4 a 0, no estádio de Ta Qali, nesta quinta-feira, em duelo válido pelo Grupo G das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Em ritmo de treino, a Holanda buscou os gols com tranquilidade. Gakpo marcou duas vezes de pênalti: aos 12 minutos do primeiro tempo e aos quatro do segundo.

Reijnders aproveitou uma falha na saída de bola do goleiro Bonello para fazer o terceiro gol holandês. No último lance da partida, Depay apareceu livre da área para tocar de cabeça e fechar a goleada dos visitantes.

O jogador do Corinthians atingiu a marca de 53 gols, ratificando sua condição de maior artilheiro da seleção de seu país.

Com a vitória, a Holanda lidera a chave com 13 pontos, contra dez de Polônia e Finlândia. Lituânia soma três, enquanto Malta só reúne dois.

Pelo Grupo L, República Checa e Croácia, líderes com 13 pontos, empataram sem gols. Em outro jogo da chave, Ilhas Faroe bateu Montenegro por 4 a 0.

Mais duas goleadas foram registradas. A Áustria não teve dó de San Mariano e chegou aos 10 a 0. Já a Dinamarca foi até Belarus e anotou 6 a 0.

