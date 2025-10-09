Topo

Esporte

Memphis Depay detalha perrengue com passaporte perdido: "Não foi legal"

09/10/2025 22h41

Após marcar o quarto gol da Holanda na vitória por 4 a 0 sobre Malta, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Memphis Depay, atacante do Corinthians, detalhou o contratempo inusitado que atrasou sua apresentação à seleção: o sumiço do passaporte no Brasil.

"Não tenho ideia de onde esteja. Cheguei na Inglaterra com apenas um passaporte. São poucos lugares onde guardo, e ele não estava em nenhum deles. Tenho que esperar para ter o novo, já pedi. Espero que tudo seja muito bem organizado. A embaixada do Brasil, em São Paulo, vai me dar outro passaporte. Tenho um de emergência aqui para voltar e depois tenho que coletá-lo lá", começou o camisa 10 em entrevista à ESPN.

"Foi muito duro, energia extra não foi legal. De qualquer forma, vale a pena sempre. A seleção holandesa me ajudou com isso também, então estou feliz", finalizou Memphis.

O atacante destacou a importância do apoio da seleção para superar o imprevisto e comemorou seu retorno aos gramados, depois de se recuperar de um edema na coxa direita, que o manteve afastado por cerca de três semanas. O camisa 10 voltou a jogar pelo Corinthians no último sábado, entrando no segundo tempo da vitória sobre o Mirassol.

Memphis entrou no segundo tempo da partida contra Malta e fechou o placar aos 48 minutos, completando a vitória da Laranja Mecânica. Maor artilheiro de sua seleção, o corintiano chegou ao 53º gol.

A Holanda segue liderando o Grupo G das Eliminatórias, com 13 pontos em cinco jogos. O próximo compromisso da equipe será contra a Finlândia, neste domingo, em Amsterdam. Memphis, que voltou a marcar pela seleção, projeta sequência positiva e confia em manter o ritmo para os próximos desafios.

O que aconteceu?

O atacante do Timão precisou adiar sua apresentação à seleção da Holanda após ter o passaporte roubado no Brasil, o que o impediu de embarcar para a concentração da equipe. Com o problema "resolvido", Memphis conseguiu viajar e se juntou à delegação neerlandesa.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

CBF divulga áudio dos VAR do lance que originou primeiro gol do Palmeiras

Com arbitragem na berlinda, CBF anuncia treino na Granja Comary

São Paulo tem confirmados jogos na Vila Belmiro em noites de Dua Lipa e rock no MorumBis

Athletico-PR é superado pelo Remo, perde a chance de ser vice-líder e deixa o G-4 da Série B

Athletico-PR perde do Remo e termina rodada fora do G4 da Série B

O que esperar da Coreia do Sul, adversária do Brasil nesta sexta

LeBron fica fora do início da temporada do Lakers na NBA após 'alarme falso' da aposentadoria

Pulgar treina com elenco, e Flamengo inicia preparação para pegar o Botafogo

Argentina x Venezuela: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações do amistoso

Brasil retorna ao estádio da Copa do Mundo de Seul, palco de jogos marcantes de 2002

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade