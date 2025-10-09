Memphis Depay detalha perrengue com passaporte perdido: "Não foi legal"

Após marcar o quarto gol da Holanda na vitória por 4 a 0 sobre Malta, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, Memphis Depay, atacante do Corinthians, detalhou o contratempo inusitado que atrasou sua apresentação à seleção: o sumiço do passaporte no Brasil.

"Não tenho ideia de onde esteja. Cheguei na Inglaterra com apenas um passaporte. São poucos lugares onde guardo, e ele não estava em nenhum deles. Tenho que esperar para ter o novo, já pedi. Espero que tudo seja muito bem organizado. A embaixada do Brasil, em São Paulo, vai me dar outro passaporte. Tenho um de emergência aqui para voltar e depois tenho que coletá-lo lá", começou o camisa 10 em entrevista à ESPN.

"Foi muito duro, energia extra não foi legal. De qualquer forma, vale a pena sempre. A seleção holandesa me ajudou com isso também, então estou feliz", finalizou Memphis.

O atacante destacou a importância do apoio da seleção para superar o imprevisto e comemorou seu retorno aos gramados, depois de se recuperar de um edema na coxa direita, que o manteve afastado por cerca de três semanas. O camisa 10 voltou a jogar pelo Corinthians no último sábado, entrando no segundo tempo da vitória sobre o Mirassol.

Memphis entrou no segundo tempo da partida contra Malta e fechou o placar aos 48 minutos, completando a vitória da Laranja Mecânica. Maor artilheiro de sua seleção, o corintiano chegou ao 53º gol.

A Holanda segue liderando o Grupo G das Eliminatórias, com 13 pontos em cinco jogos. O próximo compromisso da equipe será contra a Finlândia, neste domingo, em Amsterdam. Memphis, que voltou a marcar pela seleção, projeta sequência positiva e confia em manter o ritmo para os próximos desafios.

O que aconteceu?

O atacante do Timão precisou adiar sua apresentação à seleção da Holanda após ter o passaporte roubado no Brasil, o que o impediu de embarcar para a concentração da equipe. Com o problema "resolvido", Memphis conseguiu viajar e se juntou à delegação neerlandesa.