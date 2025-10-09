Topo

Mbappé nega atrito e elogia Vini Jr.: 'Grande jogador e boa pessoa'

Mbappé, Vini Jr. e Arda Guler comemoram gol do Real Madrid contra o Kairat na Liga dos Campeões - VYACHESLAV OSELEDKO/AFP
09/10/2025 11h03

O atacante francês Kylian Mbappé falou sobre sua relação com Vini Jr. no Real Madrid. O camisa 10 negou qualquer tipo de atrito com o brasileiro, exaltou Vini e afirmou que se dão bem no dia a dia.

O que aconteceu

Em trecho revelado da entrevista ao 'Movistar Plus', da Espanha, Mbappé falou sobre a relação entre as duas estrelas do time, negando boatos recentes de que não se dão bem:

Dois jogadores famosos no mesmo time vendem muito papel, vendem muita coisa. Tenho um relacionamento muito bom com o Vinicius. Muito melhor este ano, nos conhecemos muito melhor. Ele é um ótimo jogador e, como pessoa, uma ótima pessoa.
Mbappé, sobre Vini Jr.

Mbappé ressaltou o espírito coletivo de ambos, e afirmou que o objetivo é ajudar o Real Madrid a conquistar títulos.

Sabemos que falam de nós por tudo, mas temos o mesmo objetivo: ajudar o Real Madrid a ganhar títulos. Acho que, se quisermos ganhar títulos, temos que dar o nosso melhor e ajudar toda a equipe.
Mbappé.

O francês relevou as polêmicas sobre a dupla e afirmou que é algo corriqueiro no cotidiano de um jogador de futebol da grandeza que são Mbappé e Vini:

Eu normalizo isso porque no dia em que eu tiver um problema sério, que espero que nunca aconteça, eu direi que é sério. E as pessoas vão ouvir e entender que eu acho que é sério. Isso não é sério. Na vida de um jogador de futebol famoso ou de um jogador do Real Madrid, isso não é sério.
Mbappé, sobre polêmicas

Mbappé vive grande temporada no Real Madrid: já marcou 14 gols em 10 jogos, e é o artilheiro da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

O camisa 10 comanda o ataque da França nos jogos contra Azerbaijão amanhã (10) e Islândia (13), pelas Eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

