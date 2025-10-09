Matheus Cunha projeta amistoso da Seleção contra a Coreia do Sul: "Deixar nossa cara no jogo"

A Seleção Brasileira faz sua primeira partida na data-Fifa nesta sexta-feira, diante da Coreia do Sul, no Seoul World Cup Stadium, às 8 horas (de Brasília). O meia Matheus Cunha falou sobre a partida e destacou a preparação da equipe para a Copa do Mundo.

"Acho que a gente está no momento de moldar a equipe, de já ter um plano traçado para o que vão ser os nossos próximos jogos e o projeto do Mundial. A gente quer o máximo possível já deixar nossa cara no jogo e demonstrar o que vai ser o Brasil. Estamos muito focados e muito tranquilos. A gente vem de um momento legal demais com o Ancelotti e todos da comissão. Espero que seja um grande jogo", disse Matheus Cunha em entrevista à CBF TV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBF ? Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

Histórico com a Seleção Brasileira

Essa é a segunda vez que Carlo Ancelotti convocou Matheus Cunha para defender a Seleção Brasileira. No entanto, o meia não esteve presente na última lista do italiano por conta de uma lesão na coxa.

Ao todo, Matheus Cunha já disputou 15 jogos com a camisa do Brasil, marcou um gol e deu uma assistência. Em junho de 2022, o jogador estava presente no amistoso da Seleção contra a Coreia do Sul, adversário desta sexta-feira, também no Seoul World Cup Stadium.

Na ocasião, Cunha começou no banco de reservas e entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Lucas Paquetá. O Brasil goleou o time da casa por 5 a 1.

"Sempre bom esses momentos com a Seleção. Lembro que foi após as Olimpíadas. Eu estava num momento maravilhoso, e a gente jogou muito bem esse jogo. Foi muito legal estar aqui, o apoio dos fãs e torcedores. Eles são apaixonados por jogadores brasileiros e é sempre uma experiência muito legal estar por aqui", relembrou Matheus Cunha.

Camisa 10 do Manchester United

Ainda pelo Wolverhampton, Matheus Cunha viveu a melhor temporada de sua carreira em 2024/25. Foram 17 gols e seis assistências em 36 jogos disputados. O brasileiro chamou a atenção do Manchester United, que pagou cerca de R$ 460 milhões para fechar a contratação de seu novo camisa 10.

"Estou muito feliz. É de um orgulho muito grande alcançar meus sonhos e estar no Manchester United e na Seleção. Vir para cá depois, sinto um carinho ainda maior da torcida. Aqui tem muitos torcedores do Manchester e me pedem autógrafo o tempo todo. É um orgulho muito grande representar esses dois símbolos gigantescos do futebol", comentou Matheus Cunha.

Por enquanto, o meia ainda não participou de gols pelo clube inglês na temporada, em sete jogos.