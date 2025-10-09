Holanda vence Malta com gol de Memphis no último lance e lambança de juiz

Topo

Atacante do Corinthians transformou vitória holandesa em goleada: 4 a 0
Atacante do Corinthians transformou vitória holandesa em goleada: 4 a 0 Imagem: Alberto PIZZOLI / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 17h47

A Holanda não tomou conhecimento de Malta mesmo atuando longe de seus domínios, venceu por 4 a 0 e disparou na liderança no Grupo G das Eliminatórias Europeias.

O resultado deixou a seleção comandada por Ronald Koeman com 13 pontos, à frente de Polônia e Finlândia, que somam 10 pontos cada. Malta, por outro lado, é lanterna da chave e ainda não venceu no torneio.

Depois de Gakpo (duas vezes) e Reijnders marcarem, Memphis saiu do banco para completar a goleada no último lance. O atacante do Corinthians, que se recuperou de um edema na coxa, foi acionado somente aos 21 minutos do 2º tempo e balançou as redes de cabeça nos acréscimos.

Como foi o jogo

A Holanda quase foi atrapalhada pelo juiz, mas abriu o placar aos dez minutos: Gakpo foi derrubado por Shaw dentro da área, mas Weghorst bateu para o gol na sequência e, durante a trajetória do chute — que acabou nas redes —, o árbitro Duje Strukan apitou infração. Houve princípio de confusão diante da marcação apressada, mas o homem do apito confirmou a penalidade, que acabou convertida pelo próprio Gakpo: 1 a 0.

Gakpo comemora gol em Malta x Holanda, jogo das Eliminatórias Europeias
A seleção de Ronald Koeman quase teve um novo pênalti pouco antes do intervalo. Weghorst completou cruzamento de Gakpo e acertou o braço de Shaw. O juiz cravou mão na bola, mas foi ao VAR e considerou que o atleta de Malta não ampliou o espaço corporal e anulou sua decisão, mandando o duelo seguir.

A penalidade era, de fato, o centro das atenções no Estádio Nacional, e Gakpo voltou a marcar desta forma. No início do 2º tempo, o meia-atacante deslocou o goleiro e cravou o 2 a 0.

Um erro bizarro da zaga de Malta gerou o terceiro holandês. A seleção tentou sair do campo de defesa usando e abusando do toque de bola, mas o goleirão Bonello se atrapalhou ao ser apertado e entregou para Gakpo, que só tocou para Reijnders ampliar: 3 a 0.

Memphis entrou aos 20 minutos e marcou no lance final. O corintiano, recuperado de um edema na coxa direita, substituiu Weghorst — enquanto isso, Kluivert entrou na vaga de Frenkie de Jong. O saldo da partida para o camisa 10 foi um chute para fora, um cartão amarelo e um gol de cabeça nos acréscimos: 4 a 0.

