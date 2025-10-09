Lyanco tem lesão constatada e precisará passar por cirurgia

Nesta quinta-feira, após realização de exames de imagem, o Atlético-MG confirmou a ruptura do tendão de Aquiles esquerdo do zagueiro Lyanco. O jogador passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias.

Retornando ao elenco após cumprir suspensão contra o Fluminense, Lyanco precisou deixar o campo diante do Sport ainda no primeiro tempo, ao sentir fortes dores no pé esquerdo após disputar bola cruzada na área e cair de mal jeito, se lesionando sozinho.

? DM Informa O zagueiro Lyanco sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles esquerdo, confirmada por exames de imagem realizados na manhã desta quinta-feira. O atleta passará por tratamento cirúrgico nos próximos dias. pic.twitter.com/O14W45bJQG ? Atlético (@Atletico) October 9, 2025

Recentemente, Lyanco sofreu lesão na coxa esquerda e precisou ficar longe dos gramados por quase um mês, desfalcando o Atlético-MG em seis partidas. Desta vez, iniciará o tratamento após a cirurgia, mas não tem tempo de recuperação definido.

O Galo volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro em compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.