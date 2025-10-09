Libertadores Feminina: confira os jogos e os detalhes das quartas de final
A fase de grupos da Libertadores Feminina terminou, e oito times ainda brigam pelo título do torneio continental. Corinthians, Ferroviária e São Paulo são as equipes que representam o Brasil.
Veja detalhes
A próxima fase será disputada neste fim de semana: com dois jogos no sábado (no Estádio Francisco Urbano) e outros dois no domingo (no Estádio Florencio Sola).
Os jogos são únicos, e quem vencer garante vaga na semifinal. Em caso de empate, a disputa fica para os pênaltis.
Os horários dos confrontos ainda não foram divulgados pela Conmebol, que vai decidir os últimos detalhes nas próximas horas.
Quais são os jogos?
- Corinthians x Boca Juniors (sábado, no Francisco Urbano)
- Ferroviária x Del Valle (sábado, no Francisco Urbano)
- Colo-Colo x Libertad (domingo, no Florencio Sola)
- Deportivo Cali x São Paulo (domingo, no Florencio Sola)