Libertadores Feminina: confira os jogos e os detalhes das quartas de final

Oito times brigam pelo título do torneio continental; três deles são brasileiros - Hector Vivas/Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 21h56

A fase de grupos da Libertadores Feminina terminou, e oito times ainda brigam pelo título do torneio continental. Corinthians, Ferroviária e São Paulo são as equipes que representam o Brasil.

A próxima fase será disputada neste fim de semana: com dois jogos no sábado (no Estádio Francisco Urbano) e outros dois no domingo (no Estádio Florencio Sola).

Os jogos são únicos, e quem vencer garante vaga na semifinal. Em caso de empate, a disputa fica para os pênaltis.

Os horários dos confrontos ainda não foram divulgados pela Conmebol, que vai decidir os últimos detalhes nas próximas horas.

Quais são os jogos?

  • Corinthians x Boca Juniors (sábado, no Francisco Urbano)
  • Ferroviária x Del Valle (sábado, no Francisco Urbano)
  • Colo-Colo x Libertad (domingo, no Florencio Sola)
  • Deportivo Cali x São Paulo (domingo, no Florencio Sola)

