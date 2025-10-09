LeBron fica fora do início da temporada do Lakers na NBA após 'alarme falso' da aposentadoria

Depois do "alarme falso" na aposentadoria, LeBron James deve ficar de fora dos primeiros jogos do Los Angeles Lakers na temporada 2025/2026 da NBA, que começa no dia 21 de outubro. De acordo com um relatório divulgado pelo clube da Califórnia nesta quinta-feira, o ala ficará afastado de três a quatro semanas por dores no nervo ciático.

O diagnóstico da lesão no lado direito das costas do atleta veio depois de um treinamento. Fora da pré-temporada por uma irritação nervosa no glúteo, LeBron ficará fora de ação por mais tempo.

Recentemente, LeBron gerou grande expectativa no público pelo possível anúncio da aposentadoria após prometer revelar uma grande decisão nas redes sociais. No entanto, no dia seguinte, o tetracampeão da NBA informou que tudo se tratava apenas da divulgação de nova parceria com uma marca de conhaque.

Em junho, ele anunciou a extensão do contrato com o Lakers para mais uma temporada. Aos 40 anos, o jogador, que atua ao lado do filho Bronny James, vai para a 23ª temporada na liga.

A estreia do Los Angeles Lakers na NBA ocorre no dia 21, contra o Golden State Warriors, na Califórnia.