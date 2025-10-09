Jovem do Palmeiras se inspira em Vitor Reis, mas evita apressar ida ao profissional: "Deixo com o Abel"

O jovem zagueiro Robson chegou ao Palmeiras no final de 2023 e, de lá para cá, passou por um rápido processo de evolução. O defensor se consolidou como uma das principais lideranças do elenco e revelou ter se inspirado em um Cria da Academia já reconhecido no futebol internacional: Vitor Reis.

Vitor Reis teve uma ascensão meteórica no Palmeiras. O jovem de 19 anos foi integrado ao profissional em 2024 e, no mesmo ano, estreou pelo clube. Ele ganhou sequência como titular e se destacou a ponto de chamar a atenção do Manchester City, que desembolsou 37 milhões de euros (cerca de $ 232 milhões na cotação da época) para contratá-lo em janeiro de 2025.

A trajetória de Vitor Reis pelo Verdão, ainda que breve no profissional, serve de exemplo para muitos atletas na base, e Robson é um deles. O jogador destacou também a capacidade ofensiva do ex-companheiro, que marcou dois gols no time de cima - um deles, inclusive, em sua estreia como titular no clássico contra o Corinthians.

"O Vitor Reis e esses meninos que subiram [Benedetti, Figueiredo] são exemplos para muitas pessoas. O Vitor Reis mesmo é um exemplo gigantesco porque, quando eu cheguei, ele já atuava no profissional, mas descia para jogar no sub-20 e na base. Você vê a evolução que ele teve, de subir para o profissional, fazer gols e ir para o Manchester City. Ele é um exemplo para muitos zagueiros jovens que sonham em um dia chegar onde ele chegou", afirmou Robson em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Apesar da inspiração em Vitor Reis, as principais referências de Robson na posição são o paraguaio Gustavo Gómez, ídolo máximo do Palmeiras, e Marquinhos, zagueiro do PSG e figurinha carimbada na Seleção Brasileira.

As experiências no profissional

Assim como Vitor Reis o fez em sua trajetória, Robson já chegou a ser chamado para completar alguns treinos no profissional do Palmeiras, mas busca seguir os processos de transição com paciência. O defensor teve a oportunidade de trabalhar justamente ao lado de seu ídolo, Gustavo Gómez, mas contou que não chegou a ter nenhuma conversa especial com o capitão palmeirense.

"Não, não [se houve alguma conversa especial]. Na [primeira] oportunidade que tive de treinar no profissional, ele perguntou meu nome, se estava tudo bem, e pedia para sempre manter o foco", revelou Robson, que também contou um episódio com o experiente goleiro Marcelo Lomba.

"Em um dos treinos, até falei com o Lomba, e ele disse: 'Tem que manter o foco, garoto. Tem que manter o foco, porque um dia você pode estar aqui. A oportunidade está aí'", relembrou o zagueiro.

Robson já chegou a integrar pelo menos 20 treinamentos junto ao elenco do Palmeiras, mas enfrenta concorrência forte na posição. Além de Gómez, ele teria como concorrentes os zagueiros Murilo, Micael e Bruno Fuchs, além dos Crias da Academia Benedetti e Figueiredo, que também são figurinhas carimbadas no profissional.

O garoto de 19 anos destacou o "sonho" de poder atuar pelo profissional do Verdão, mas manteve os pés no chão e deixou a decisão nas mãos do técnico Abel Ferreira. A ideia, no momento, é focar totalmente no sub-20, que está disputando o mata-mata do Campeonato Paulista.

"Essas oportunidades que tive [de treinar com o profissional] foram muito importantes para mim, né. Se um dia eu estiver lá, será um sonho realizado. Trabalho para isso. Só que o meu foco total mesmo é no sub-20. Eu nem venho pensando muito lá, sabe? Deixo isso aí para o meu estafe e com o Abel", ponderou.

A importância de Lucas Andrade

Antes de chegar ao Palmeiras, Robson acumulou experiências no futebol por meio de projetos sociais e da Taça das Favelas. Seu único clube havia sido o Flamengo de Guarulhos. O salto direto para um gigante do futebol brasileiro foi grande, mas assim como o clube confiou no jogador, ele também confiou no Verdão.

A figura do técnico Lucas Andrade, neste sentido, foi fundamental. O treinador do sub-20 do Palmeiras conversou com Robson e acreditou no potencial do jovem, que hoje se destaca como um dos capitães da equipe.

"O Lucas teve um papel muito importante, especialmente na minha chegada. Ele e toda comissão me acolheram quando cheguei. Foi muito importante aquele momento. Eu tinha acabado de chegar, estava me adaptando, e quando o Vitor Reis saiu do sub-20, a oportunidade caiu na minha mão. Aí eu fui e assumi. Isso foi muito importante para mim", explicou o zagueiro.

"O Lucas é muito importante no nosso trabalho. No que precisar, ele vai ajudar. Ele sempre nos ajudou, nos oportunizou também. O papel dele sempre foi muito importante para nós, e sempre vai ser", completou.

Lucas Andrade, no centro, após a conquista do Brasileiro sub-20 em 2025

Surpresa com convocações para a Seleção sub-20

O Palmeiras, atualmente, é uma das maiores vitrines para jogadores que almejam alcançar uma convocação, seja no futebol de base ou no profissional. Foi justamente por meio das boas atuações pelo Alviverde que Robson ganhou suas primeiras oportunidades na Seleção Brasileira sub-20.

Robson foi convocado pela primeira vez para integrar o grupo que enfrentou o Egito, em amistosos disputados em junho. Depois, foi chamado novamente, desta vez para as duas partidas contra o Paraguai, realizadas em agosto deste ano. O zagueiro recebeu as convocações com surpresa, mas reconheceu o mérito individual por trás delas.

"As convocações foram muito importantes. Quando eu recebi a notícia, de primeira instância, não acreditei. Pensava que não seria convocado, não tinha esses pensamentos. Só que quando recebi a convocação, comecei a valorizar mais o meu potencial e vi que poderia chegar muito mais longe que aquilo. Significa muito para mim, é muito importante, porque a gente trabalha muito no Palmeiras. Todas as oportunidades que virão, sempre serão por merecimento, pelo nosso trabalho, entrega e dedicação", contou.

Nascido em Guaianases, na zona Leste de São Paulo, Robson passou por muitas dificuldades até chegar onde está. O zagueiro chegou a entregar sapatos e ferramentas junto de seu pai, até que decidiu apostar suas fichas no futebol. Foi no esporte que o jovem encontrou sua paixão e, num curto período de tempo, chegou à Seleção Brasileira.

"Quando eu cheguei lá, vi os jogadores de outros times, a recepção que tive. Foi um momento muito importante da minha vida, passou um filme na minha cabeça. Sair de uma Taça das Favelas, do Flamengo de Guarulhos em uma Copinha, para atingir a Seleção Brasileira, significa muita coisa na minha vida. Um dia, com muita fé em Deus, sonho em jogar uma Copa do Mundo", celebrou o zagueiro.

Robson em treino da Seleção Brasileira sub-20

Metas modestas e sonhos

Ainda em busca de uma oportunidade no time de cima, Robson tem uma meta modesta no Palmeiras: subir ao profissional e realizar o sonho de defender a camisa alviverde.

Mas, assim como todo jogador, o zagueiro também se permite sonhar. A Europa é, com certeza, um objetivo no plano de carreira do atleta. "Ah, um dia [quero] chegar no Real Madrid, atingir coisas maiores. Qual jogador que não sonha assim?", brincou Robson.

Pelo sub-20 do Palmeiras, Robson conquistou dois títulos: os Campeonatos Brasileiros de 2024 e 2025 da categoria.

