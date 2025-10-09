Palmeiras: Joia da base encanta Abel e pode fazer estreia em meio a baixas

Em preparação para enfrentar o Juventude, pelo Brasileirão, o Palmeiras treinou nesta quarta-feira (8) na Academia de Futebol e contou com a participação de atletas da base. Com quatro desfalques por lesão e seis jogadores convocados às seleções nacionais na data FIFA, Abel teve os jovens Rafael Coutinho, Gilberto e Erick Belé na sessão de treino.

O volante Rafael Coutinho, que ainda não atuou pela equipe principal, pode fazer sua estreia neste domingo, no Allianz Parque. Contra o Juventude, Abel Ferreira não terá nenhum volante de ofício à disposição no elenco profissional, já que Aníbal Moreno e Emi Martínez estão com suas seleções.

Caso Abel recorra à base, Coutinho deve ser o escolhido. O jovem de 19 anos tem características que agradam a comissão técnica palmeirense, pela versatilidade demonstrada nas categorias de base do clube.

O atleta natural de Itabuna, no interior da Bahia, chegou ao Palmeiras em 2019 para integrar o time sub-15. Desde então, construiu uma trajetória sólida nas divisões de base, acumulando experiência em diferentes posições do meio-campo durante sua formação. O jogador já demonstrou capacidade para atuar como primeiro volante, camisa 8 e até mesmo como meia-atacante.

Títulos e seleção

Coutinho conquistou quatro títulos brasileiros defendendo as cores palmeirenses nas categorias de base. Entre as principais conquistas estão dois Campeonatos Brasileiros Sub-17, obtidos em 2022 e 2023, além de dois títulos do Brasileirão Sub-20, em 2024 e 2025.

A versatilidade tática do meio-campista permite que ele proteja o sistema defensivo e também contribua no setor ofensivo. O jogador possui boa finalização de média e longa distância, qualidade que demonstrou recentemente pela Seleção Brasileira Sub-20, na Copa do Mundo da categoria.

Na atual temporada pelo Palmeiras, o volante marcou quatro gols em 37 partidas disputadas pelas equipes de base. Seu desempenho chamou atenção da comissão técnica profissional, especialmente após marcar dois gols em um jogo-treino com os profissionais.

O jovem volante renovou seu contrato com o Palmeiras duas vezes em menos de um ano. A primeira renovação ocorreu em junho do ano passado, estendendo o vínculo até fevereiro de 2027, enquanto a segunda aconteceu em setembro, prolongando o acordo até o final de 2027.