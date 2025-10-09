Topo

Esporte

Palmeiras: Joia da base encanta Abel e pode fazer estreia em meio a baixas

Rafael Coutinho comemora gol do Brasil contra o México na estreia do Mundial Sub-20 - Divulgação/X @FIFAWorldCup
Rafael Coutinho comemora gol do Brasil contra o México na estreia do Mundial Sub-20 Imagem: Divulgação/X @FIFAWorldCup
do UOL

João Kerr

Colaboração para o UOL

09/10/2025 10h45

Em preparação para enfrentar o Juventude, pelo Brasileirão, o Palmeiras treinou nesta quarta-feira (8) na Academia de Futebol e contou com a participação de atletas da base. Com quatro desfalques por lesão e seis jogadores convocados às seleções nacionais na data FIFA, Abel teve os jovens Rafael Coutinho, Gilberto e Erick Belé na sessão de treino.

O volante Rafael Coutinho, que ainda não atuou pela equipe principal, pode fazer sua estreia neste domingo, no Allianz Parque. Contra o Juventude, Abel Ferreira não terá nenhum volante de ofício à disposição no elenco profissional, já que Aníbal Moreno e Emi Martínez estão com suas seleções.

Relacionadas

É Data Fifa, mas tem Brasileirão: jogos podem mudar G4 e ampliar pressões

CBF quer árbitros profissionais em 2027 e planeja garimpo de novos talentos

'Nos crucificam por um lance. Quantos passes o jogador erra?', diz árbitra

Caso Abel recorra à base, Coutinho deve ser o escolhido. O jovem de 19 anos tem características que agradam a comissão técnica palmeirense, pela versatilidade demonstrada nas categorias de base do clube.

O atleta natural de Itabuna, no interior da Bahia, chegou ao Palmeiras em 2019 para integrar o time sub-15. Desde então, construiu uma trajetória sólida nas divisões de base, acumulando experiência em diferentes posições do meio-campo durante sua formação. O jogador já demonstrou capacidade para atuar como primeiro volante, camisa 8 e até mesmo como meia-atacante.

Títulos e seleção

Coutinho conquistou quatro títulos brasileiros defendendo as cores palmeirenses nas categorias de base. Entre as principais conquistas estão dois Campeonatos Brasileiros Sub-17, obtidos em 2022 e 2023, além de dois títulos do Brasileirão Sub-20, em 2024 e 2025.

A versatilidade tática do meio-campista permite que ele proteja o sistema defensivo e também contribua no setor ofensivo. O jogador possui boa finalização de média e longa distância, qualidade que demonstrou recentemente pela Seleção Brasileira Sub-20, na Copa do Mundo da categoria.

Na atual temporada pelo Palmeiras, o volante marcou quatro gols em 37 partidas disputadas pelas equipes de base. Seu desempenho chamou atenção da comissão técnica profissional, especialmente após marcar dois gols em um jogo-treino com os profissionais.

O jovem volante renovou seu contrato com o Palmeiras duas vezes em menos de um ano. A primeira renovação ocorreu em junho do ano passado, estendendo o vínculo até fevereiro de 2027, enquanto a segunda aconteceu em setembro, prolongando o acordo até o final de 2027.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Palmeiras pode perder Vitor Roque por mesmo artigo da briga Leila x Dudu

Ancelotti cobra atitude na Seleção: "É o mais importante"

CBF divulga áudios do VAR em lances capitais do Choque-Rei

Mirassol tem mais de 85% de chances de disputar a Copa Libertadores em 2026

Árbitro ganhou R$ 56 mil em 60 dias e agora cai na incerteza da 'geladeira'

CBF divulga áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras: 'Escorregão acidental'

Rival de Charles Do Bronx, Gamrot minimiza clima hostil no UFC Rio: "Mais energizado"

Everton Ribeiro celebra sucesso em cirurgia após câncer: 'Vou voltar 100%'

Mbappé nega atrito e elogia Vini Jr.: 'Grande jogador e boa pessoa'

CBF divulga áudio do VAR de expulsão polêmica em Red Bull Bragantino x Grêmio

Rivaldo se diz contra o VAR e detona: 'Pessoas paradas no ar-condicionado'