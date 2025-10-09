Jogos de hoje: onde assistir aos à Libertadores feminina, Série B e Eliminatórias
Os torcedores terão um dia repleto de emoções com uma agenda cheia de partidas decisivas nos principais campeonatos do futebol pelo Brasil e o mundo. As disputas prometem movimentar esta quinta-feira com confrontos que valem bastante. Para quem não quer perder nenhum lance, confira abaixo onde assistir a cada jogo ao vivo, com horários, canais e plataformas de transmissão.
Agenda do dia
? Brasileirão - Série B Superbet (Brasil)
19:00 ? Ferroviária x Chapecoense ? Disney+
19:30 ? Coritiba x Atlético-GO ? ESPN 4 / SportyNet / Disney+
21:35 ? Remo x Athletico-PR ? ESPN / RedeTV / Disney+ / Desimpedidos (YouTube)
? Europa - Eliminatórias da Copa do Mundo
15:45 ? República Tcheca x Croácia ? SporTV
15:45 ? Belarus x Dinamarca ? ESPN 4 / Disney+
? África - Eliminatórias da Copa do Mundo
10:00 ? Burundi x Quênia ? FIFA+
13:00 ? Somália x Argélia ? FIFA+ / CazéTV
13:00 ? Moçambique x Guiné ? FIFA+
13:00 ? Botsuana x Uganda ? FIFA+
13:00 ? Malawi x Guiné Equatorial ? FIFA+
13:00 ? Libéria x Namíbia ? FIFA+
? América do Norte - Eliminatórias Concacaf
21:00 ? Nicarágua x Haiti ? Canal GOAT
23:00 ? Honduras x Costa Rica ? Canal GOAT
? Copa Libertadores Feminina - América do Sul
20:00 ? San Lorenzo (F) x Colo-Colo (F) ? SporTV 3 / NSports / CazéTV / Canal GOAT / Xsports
20:00 ? Olimpia (F) x São Paulo (F) ? SporTV / SporTV 3 / CazéTV / Canal GOAT / YouTube NSports / Xsports
? Amistosos Internacionais - Seleções
15:00 ? Romênia x Moldávia ? Disney+
15:45 ? Inglaterra x País de Gales ? Disney+
15:45 ? Polônia x Nova Zelândia ? SporTV 2
? Mundial Sub-20 - Internacional
16:30 ? EUA Sub-20 x Itália Sub-20 ? SporTV / FIFA+ / CazéTV
20:00 ? Marrocos Sub-20 x Coreia do Sul Sub-20 ? SporTV / FIFA+ / CazéTV.