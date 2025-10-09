João Fonseca projeta sonhado duelo com Alcaraz em Miami: 'Será um dia de muitos ensinamentos'

João Fonseca não se cansa de elogiar o líder do ranking, Carlos Alcaraz. Inspiração do brasileiro, o espanhol será seu adversário no Miami Invitational, um evento agendado para o dia 8 de dezembro, nos Estados Unidos, e ele não esconde a ansiedade pelo tão sonhado encontro.

"Ter a oportunidade de receber a experiência desses grandes jogadores é o principal para mim. Até mesmo em uma pequena conversa podemos fazer uma grande troca. Vai ser um dia com muitos ensinamentos, super legal, ainda mais com um cara como ele, com quem sempre tive uma boa relação", afirma João Fonseca.

O brasileiro revela que o espanhol é sempre simpático e solícito quando se encontram. "Sempre que nos cruzamos, a gente se cumprimenta e conversa um pouquinho, ele é muito gente fina", diz o tenista de 19 anos, sem esconder sua inspiração do melhor do mundo da atualidade.

"Ele nos incentiva muito a acreditar e a manter a motivação para sermos melhores jogadores. É um tenista que representa muito bem uma forma de levar as coisas com tranquilidade, sempre sorrindo, mas ao mesmo tempo se dedicando e trabalhando duro", frisa.

Jogar contra Alcaraz na Flórida será muito especial para João Fonseca, ainda, pelo fato de muitos compatriotas morarem na região, o que promete uma grande torcida verde e amarela nas arquibancadas do loanDepot Park, palco do evento.

"Acredito que vai ser bem barulhento, com uma vibe bem legal. Nós dois gostamos muito de jogar com a torcida, do entretenimento, então acho que vai ser divertido. Espero que tenha mais torcida para o meu lado e que tenha muitos brasileiros presentes, mas tenho certeza que a vibe em quadra vai estar boa de qualquer maneira", acredita.

Além do confronto entre Alcaraz e Fonseca, a programação do evento ainda prevê um duelo entre a norte-americana Amanda Anisimova, número 4 do mundo e campeã recentemente do WTA 1000 de Pequim (foi finalista de Wimbledon e do US Open na temporada), com a britânica Emma Raducanu, atual número 30 do mundo (campeã do US Open em 2021).