Jhonata Diniz provoca português antes de duelo no UFC Rio: "Cobrança na porrada"

O UFC Rio, que ocorre neste sábado (11), promete ser palco de uma luta marcada por um simbolismo único. O brasileiro Jhonata Diniz, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, fez piada sobre o "peso histórico" que envolve seu confronto com o português Mario Pinto, destacando que o duelo vai além do octógono e carrega uma carga de rivalidade.

Com um tom leve e descontraído, Diniz demonstrou estar ciente da importância histórica do embate. O peso-pesado aproveitou a oportunidade para provocar o rival de Portugal.

"Esse é o nosso plano. Tem todo um contexto histórico envolvido. Até o próprio (Renato) Moicano brincou com a gente: 'Agora é hora da gente cobrar todos os espelhos que eles trouxeram e levaram nosso ouro embora'. Então agora é o nosso momento de chegar ali e fazer essa cobrança. Pode ter certeza que vai ser na base da porrada (risos)", afirmou Diniz, com um sorriso, referindo-se à colonização portuguesa do Brasil que teve início em 1500.

Estratégia

Embora o componente emocional da luta seja forte, o brasileiro não subestima seu oponente. Pinto, assim como Diniz, é um especialista na trocação, o que promete tornar o confronto eletrizante. No entanto, o lutador da casa acredita que o combate não será decidido apenas na luta em pé.

"Tenho certeza que ele treinou muito a parte de luta agarrada, porque acho que, na trocação, não vai ter como ele querer me buscar. Nessa parte do strike, eu me garanto contra qualquer atleta da categoria. No fundo, ele vai querer colocar para baixo e estamos preparados para isso também", afirmou Jhonata, demonstrando confiança em seu próprio jogo de striking.

Com uma rivalidade carregada de história e uma estratégia bem definida, Jhonata Diniz entra no octógono com um objetivo claro: defender a honra do Brasil e provar mais uma vez sua superioridade na arte da trocação. O evento promete ser um verdadeiro espetáculo, com o lutador local contando com o apoio fervoroso da torcida.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok