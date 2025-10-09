'Dinheiro não trará minha saúde de volta': ex-atacante desabafa após drama

Topo

Ivan Klasnic em ação durante jogo da Croácia na Copa do Mundo de 2006 - PA Images via Getty Images
Ivan Klasnic em ação durante jogo da Croácia na Copa do Mundo de 2006 Imagem: PA Images via Getty Images
09/10/2025 19h17

Ivan Klasnic representou a Croácia na Copa de 2006 e acumulou mais de 150 gols em sua carreira, mas a trajetória do ex-atacante ficou marcada por problemas de saúde causados justamente na época em que atuava profissionalmente.

Entenda o drama

O ex-atleta, hoje com 45 anos, foi diagnosticado com insuficiência renal e passou por um transplante em 2006, quando defendia o Werder Bremen.

Depois de se aposentar, ele passou por outros dois procedimentos do tipo — os rins doados por seus pais foram rejeitados pelo corpo do croata.

A saúde de Klasnic ficou debilitada pelo uso excessivo de analgésicos ingeridos durante a carreira, que durou de 1997 a 2013.

Ainda nos tempos de atleta, o ex-atacante entrou com uma ação judicial contra médicos do Werder Bremen, acusando o ex-clube de não tratar a doença de maneira incorreta.

Ivan Klasnic rodou pelo futebol europeu e atuou profissionalmente até 2013 - Martin Rickett/PA Images via Getty Images - Martin Rickett/PA Images via Getty Images
Ivan Klasnic rodou pelo futebol europeu e atuou profissionalmente até 2013
Imagem: Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Em 2017, ele ganhou o processo e recebeu 4,5 milhões de euros por danos, além de 100 mil euros pela negligência dos médicos.

Em participação no documentário "Hirschhausen and the Pain", da TV alemã ARD, o croata detalhou os problemas e desabafou sobre o ocorrido — Klasnic passa por diálise três vezes por semana.

É difícil não tomar remédios quando você quer jogar em alto nível. Não tem como você se sustentar em um esporte profissional sem analgésicos, mas se eu soubesse que teria estes problemas, não teria tomado. É claro que fico furioso. Não desejo a ninguém o que passei, e nenhum dinheiro trará minha saúde de volta. Não sei por quanto tempo vou viver e preciso ser grato, mesmo que tenha que tomar remédios para sobreviver Ivan Klasnic, ao Hirschhausen and the Pain

A carreira de Klasnic*

  • 1997 a 2000: St Pauli
  • 2001 a 2008: Werder Bremen
  • 2009 a 2010: Nantes
  • 2011 a 2012: Bolton
  • 2013: Mainz

* disputou a Copa do Mundo de 2006 e a Eurocopa de 2008 pela seleção da Croácia

Carlos Alcaraz vai lançar logotipo próprio em parceria com a Nike

