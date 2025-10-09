Ingressos à venda para Fortaleza x Vasco pelo Brasileirão 2025

Os ingressos para o confronto Fortaleza x Vasco, válido pelo Brasileirão 2025, já estão à venda. A partida será disputada na terça-feira, dia 15 de outubro, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

As entradas podem ser adquiridas online ou presencialmente nas lojas Leão 1918 e pontos licenciados.

O credenciamento facial é obrigatório para todos os setores da Arena.

Fortaleza x Vasco: preços dos ingressos

Superior Sul (sócio) - a partir de R$ 10,00 (meia)

Superior Central - R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira)

Inferior Sul e Norte - R$ 10,00 (meia) e R$ 20,00 (inteira)

Setor Especial - R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira)

Setor Premium - R$ 75,00 (meia) e R$ 150,00 (inteira)

Visitante (Vasco) - R$ 75,00 (meia) e R$ 150,00 (inteira)

O lote do setor Inferior Central Bossa Nova (meia) está esgotado.