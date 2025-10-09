Ídolo do Vasco, Romário faz visita ao CT Moacyr Barbosa

Nesta quinta-feira, Romário, ex-jogador e ídolo Vasco, fez uma visita ao CT Moacyr Barbosa, localizado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Em imagens divulgadas pelo Cruzmaltino, o jogador brasileiro aparece tanto na parte externa quanto interna do CT. Segundo o clube, Romário fez entrevistas com os atletas, que serão publicadas na RomárioTV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Ao longo de sua carreira vitoriosa, Romário somou quatro passagens pelo Vasco: a primeira de 1985 a 1988, a segunda de 1999 a 2002, a terceira de 2005 a 2006, e a quarta de 2007 a 2008.

Em relação aos títulos pelo Cruzmaltino, Romário conquistou o Campeonato Carioca duas vezes (1997 e 1998), um Brasileirão (2000) e a Copa Mercosul (2000).

O Vasco elenco do Vasco segue sua preparação para retornar aos gramados após a Data Fifa. A equipe encara o Fortaleza no próximo dia 15 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão.