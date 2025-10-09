Topo

Grêmio inicia preparação para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

09/10/2025 16h55

Nesta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo com o São Paulo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima quinta, às 19h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre.

O treino

Os jogadores iniciaram o treinamento com aquecimento e exercícios de alongamento e velocidade. Em seguida, trabalharam posse de bola em espaço reduzido, priorizando ações defensivas.

Sob o comando do técnico Mano Menezes, os atletas encerraram a manhã de treino com trabalho tático. Reservas e titulares foram divididos para simularem situações reais de jogo, com foco no posicionamento e na transição de bola da defesa para o ataque.

Situação no Brasileiro

No Brasileirão, o Grêmio vem de dois jogos sem vencer e ocupa a 13ª posição na tabela, com 33 pontos conquistados. Na última rodada, perdeu para o Bragantino por 1 a 0, em duelo marcado por expulsão polêmica de Kannemann.

Desfalques

Para a partida contra o São Paulo, o Grêmio terá diversos desfalques. Entre os lesionados estão Willian, Balbuena, Braithwaite, João Pedro, Rodrigo Ely e Villasanti. Walter Kannemann, Marlon e André Henrique cumprirão suspensão por cartões.

