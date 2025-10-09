Topo

Esporte

Gaviões sobe o tom e pressiona Corinthians por avanço nas investigações contra ex-presidentes

09/10/2025 05h00

Lideranças da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, entraram em contato com o presidente do clube, Osmar Stabile, e com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, para cobrar o avanço das investigações sobre supostos gastos pessoais indevidos nas gestões Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves. O caso está sendo apurado pela Comissão de Justiça do clube e também pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), sob liderança do promotor Cassio Roberto Conserino.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, os uniformizados deixaram claro que acompanham de perto o andamento dos casos e exigem que a apuração continue de forma transparente. Membros da Gaviões ainda deixaram um recado à alta cúpula alvinegra: não permitirão que o tema seja adiado para depois das eleições presidenciais do clube, marcadas para o fim de 2026.

A torcida organizada entende que qualquer tentativa de postergar as investigações seria vista como uma manobra política e promete aumentar a pressão caso perceba lentidão ou omissão por parte dos dirigentes.

Caso Andrés avança

As investigações acerca do uso de cartões corporativos durante a gestão Andrés Sanchez, de 2018 a 2020, avançou de forma significativa no MP e nos órgãos internos do Corinthians.

Na semana passada, a Comissão de Justiça do Timão identificou cerca de R$ 190 mil gastos suspeitos e convocou os ex-diretores que, à época, tinham a responsabilidade de fiscalizar o uso do cartão, para prestar esclarecimentos.

O órgão listou, a princípio, 50 despesas, com identificação de locais e valores que, somados, chegam a R$ 190.523,54. Entre as principais cobranças separadas e revistas pela Comissão, estão despesas com hospitais, clínicas e farmácias, em lojas de móveis e eletrônicos, além de custos com uma empresa de taxi aéreo e centros automotivos.

Já o Ministério Público solicitou ao Corinthians, entre os dias 26 e 29 de setembro, dados e explicações sobre as mais de 50 aquisições suspeitas feitas pelo ex-presidente entre 2018 e 2020, período do segundo mandato de Andrés como mandatário corintiano.

Cassio Roberto Conserino, promotor responsável pelo caso, estipulou dez dias corridos como prazo para a diretoria alvinegra enviar as respostas.

A intenção do MP, em meio à investigação sobre supostos gastos pessoais indevidos, é entender quais eventos relacionados à rotina do então dirigente podem justificar os mais de 50 gastos suspeitos listados e, por outro lado, quais gastos, de fato, podem ser considerados incompatíveis com o exercício da presidência de um clube de futebol.

Corinthians

Duilio tem pedido negado

Duilio Monteiro Alves, por sua vez, impetrou pedido de liminar em habeas corpus contra a investigação do MP. A solicitação, porém, foi negada pela Justiça.

Duilio alegou que sofreu "constrangimento ilegal" por conta das quebras de sigilo das despesas de sua administração no Corinthians. Segundo apuração da Gazeta Esportiva, o ex-presidente não se coloca contra a investigação, mas não concorda com a forma como ela está sendo conduzida.

O uso de cartões corporativos na gestão Duilio também será investigado pelo MP, mas, neste momento, o órgão apura supostas notas fiscais que apontam R$ 86 mil gastos durante o mandato. O Corinthians teria bancado despesas com produtos para fins pessoais, como cerveja, cigarro e até tadalafila, remédio para disfunção erétil. As compras, porém, não foram necessariamente feitas por Duilio.

O ex-presidente não reconhece as faturas e registrou uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade/Dope), solicitando a inclusão desta no inquérito policial já em andamento, que denuncia a circulação de documentos falsos e manipulados.

Entenda o caso

O Procedimento Investigatório Criminal (PIC) foi instaurado pelo Ministério Público em meados de junho deste ano. À época, o órgão também agendou oitivas com o atual presidente, Osmar Stabile, o vice Armando Mendonça e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, a fim de entender o funcionamento dos cartões corporativos do Corinthians.

Inicialmente, a apuração do MP iria abranger somente o período das gestões de Andrés Sanchez (2018 a 2020) e Duilio Monteiro Alves (2021 a 2023). Porém, após ouvir alguns depoimentos, o órgão decidiu investigar também o mandato de Augusto Melo. Além de uma suposta apropriação indébita, são apurados também os possíveis crimes de estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa.

Corinthians

O caso veio à tona no início do mês de julho, quando Andrés admitiu ter utilizado o cartão de forma indevida para pagamento de despesas pessoais em Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, no fim de seu último mandato, em 2020.

Dias após a revelação dos gastos, ele ressarciu o Corinthians com juros e correção monetária. O ex-presidente, no entanto, responde a um processo disciplinar na Comissão de Ética e Disciplina do clube. Os torcedores pedem punições e até a expulsão de Andrés.

Houve, também, uma acusação de supostos gastos pessoais durante a gestão de Duilio Monteiro Alves. As despesas, contudo, não estão necessariamente ligadas ao ex-presidente. Ele não reconhece as faturas e registrou uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade/Dope), solicitando a inclusão desta no inquérito policial já em andamento, que denuncia a circulação de documentos falsos e manipulados.

No início do mês de setembro, o MP pediu à Justiça que Andrés, Duilio e Augusto Melo sejam temporariamente afastados dos Conselhos Deliberativo e de Orientação do Corinthians durante a investigação. Até o momento, no entanto, não houve uma manifestação do Poder Judiciário.

augusto melo Corinthians

O Corinthians informou, há cerca de duas semanas, que concluiu a entrega dos documentos sigilosos solicitados pelo MP. O clube se coloca à disposição das autoridades, mas teme vazamentos e reforça o cuidado para não expor ainda mais a imagem de instituição.

Além das supostas despesas pessoais, o MP também abriu investigação para apurar uma possível ligação do clube com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)motivada pelo depoimento de Romeu Tuma Júnior, presidente do CD do Corinthians, colhido pelo órgão.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Seleção vive loucura de fãs e volta a se sentir respeitada na Coreia do Sul

Flamengo adota estratégia digital para justificar insurgência contra Libra

Crespo aprova ideia de abrir treinos no São Paulo e vai definir os dias

Rio/Niterói vê legado de 2016 como arma para vencer Assunção por Pan 2031

Corinthians vê DM esvaziar, mas adota cautela com quarteto liberado

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

Quem é o zagueiro brasileiro que tem missão de parar Memphis e a Holanda

SAF e eleições: veja as propostas do novo Estatuto Social do Santos

Gaviões sobe o tom e pressiona Corinthians por avanço nas investigações contra ex-presidentes

Jovem do Palmeiras se inspira em Vitor Reis, mas evita apressar ida ao profissional: "Deixo com o Abel"

São Paulo se reapresenta nesta quinta-feira após derrota no clássico e folga tripla