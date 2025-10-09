Fim de carreira? Comentaristas debatem Hulk no banco do Atlético-MG

Reserva do Atlético-MG contra o Sport, Hulk está chegando ao fim da carreira? Juca Kfouri e Paulo Massini debateram o tema no Fim de Papo.

Com o camisa 7 entre os reservas, o Galo venceu Sport por 3 a 1, com gols de Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony; Derik Lacerda descontou para os pernambucanos.

Juca: Futebol está abandonando Hulk

Está na história do Galo, brilhante, brilhante, merece todos os elogios, mas a idade chega, por mais que ele se cuide, a gente sabe que ele se cuida, acho que ele já está naquela situação. É aquilo que o Dr. Sócrates dizia, ninguém abandona o futebol, o futebol é quem nos abandona, né, e acho que o futebol está abandonando o Hulk.

Juca Kfouri

Massini: Se usado com parcimônia, ainda pode ser útil

Ainda pode ser muito útil, agora talvez tenha que usar com parcimônia. [...] É ter um pouco de parcimônia. Usar o Hulk de forma mais criteriosa nos jogos mais importantes. Não quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Coisa que talvez ele próprio possa fazer esse tipo de análise.

Paulo Massini

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Imagem: Arte/UOL Imagem: Arte/UOL

Assista ao programa completo