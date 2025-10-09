Topo

França x Azerbaijão: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

09/10/2025 20h00

A França enfrenta o Azerbaijão nesta sexta-feira, pelo Grupo D das Eliminatórias Europeias. O duelo será realizado às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Onde assistir França x Azerbaijão ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv.

Posições na tabela

França - 6 pontos em 2 jogos - 1º lugar do grupo D

Azerbaijão - 1 ponto em 2 jogos - 4º lugar do grupo D

Prováveis escalações

França:

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot e Kone; Coman, Olise, Ekitike e Mbappé

Técnico: Didier Deschamps

Azerbaijão

Mahammadaliyev; Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk e Aliyev; Khaybulaev, Mahmudov e Nuriiev; Emreli e Dadashov.

Técnico: Aykhan Abbasov

Arbitragem

  • Árbitro: Rohit Saggi-NOR

  • Assistentes: Jørgen Rønning Valstadsve-NOR e Ole Andreas Haukåsen-NOR

  • VAR: Tom Harald Hagen-NOR

