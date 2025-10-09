França x Azerbaijão: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias
A França enfrenta o Azerbaijão nesta sexta-feira, pelo Grupo D das Eliminatórias Europeias. O duelo será realizado às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.
Onde assistir França x Azerbaijão ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo do Sportv.
Posições na tabela
França - 6 pontos em 2 jogos - 1º lugar do grupo D
Azerbaijão - 1 ponto em 2 jogos - 4º lugar do grupo D
Prováveis escalações
França:
Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Rabiot e Kone; Coman, Olise, Ekitike e Mbappé
Técnico: Didier Deschamps
Azerbaijão
Mahammadaliyev; Dashdamirov, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk e Aliyev; Khaybulaev, Mahmudov e Nuriiev; Emreli e Dadashov.
Técnico: Aykhan Abbasov
Arbitragem
- Árbitro: Rohit Saggi-NOR
- Assistentes: Jørgen Rønning Valstadsve-NOR e Ole Andreas Haukåsen-NOR
- VAR: Tom Harald Hagen-NOR