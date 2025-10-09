Flamengo adota estratégia digital para justificar insurgência contra Libra

'Este é o cenário real da vida como ela é". Foram com estas palavras que o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, praticamente encerrou sua apresentação inicial, no Conselho Deliberativo, para destrinchar as divergências em relação ao contrato da Libra.

O recado, além da parte técnica, indica o movimento que o dirigente decidiu dar para reverberar o posicionamento rubro-negro diante da situação, e que agora inclui também as plataformas digitais do clube.

Ideia é mudar a narrativa

A avaliação no Fla é a de que há um movimento externo para desqualificar as ponderações rubro-negras e criar uma imagem negativa do clube. Viu-se a necessidade de se tornar o mais público possível os argumentos da diretoria.

Bap, então, autorizou a gravação da reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira. Em seguida, ela foi publicada na Flamengo TV, o canal oficial do Rubro-Negro no YouTube, com direito à entrevista do dirigente após a assembleia ironizando adversários, em especial Leila Pereira, a presidente do Palmeiras e opositora nas pautas atuais da Libra.

Determinou-se também que trechos específicos da reunião fossem publicados nas redes oficiais do Flamengo, algo que aconteceu ao longo do dia seguinte, com cortes tanto nas justificativas técnicas e financeiras como também nas alfinetadas aos rivais, tudo sob aval e análise do presidente.

A diretoria entende que além da batalha judicial há uma guerra de narrativas, e que se faz necessário convencer as pessoas de que o clube tem razão e embasamento em suas reivindicações.

O próprio Bap, costumeiramente avesso a entrevistas, entende que se faz necessário ir aos microfones. Por isso, suas aparições diante das câmeras tendem a ser mais frequentes para falar sobre o tema.

Ao mesmo tempo qem ue se mostra aberto ao diálogo e nega rompimento com a Libra, deixa claro que suas ponderações precisam ser respeitadas.

Nós tentamos, ao longo desses nove meses, um acordo dentro da Libra. Ele não foi possível até agora. Eu espero que, num gesto de bom senso, os outros clubes reflitam, vejam a relevância do Flamengo. Nós queremos continuar juntos. E a gente tem que sempre pensar na vida. A gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para frente. Eu sou um otimista, o Flamengo quer olhar para frente. Depende dos outros clubes doravante.

Bap, à Flamengo TV

O Flamengo defende a criação de uma liga forte, justa e sustentável.



Mas se, para isso, o clube tiver que financiar outros e abrir mão de sua autonomia, não será esse o caminho para o futebol brasileiro. ?



Assista na íntegra na FlamengoTV: https://t.co/9UuxjILb66 pic.twitter.com/u8jcTLJXNM ? Flamengo (@Flamengo) October 8, 2025

Bap aposta na Flamengo TV como futuro

Ex-presidente da plataforma de canais por assinaturas "Sky", Bap vê na Flamengo TV o futuro do clube após o contrato com a Libra, que vai até dezembro de 2029.

A plataforma é tratada como a "menina dos olhos" do dirigente, que não tem se furtado de investir nela desde que assumiu a gestão, no início do ano.

A "revolução" no canal foi desde a mudança de nome (antigamente chamava-se "Fla TV) até uma profunda reformulação interna em funcionários e infraestrutura, com direito a contratações de peso como o narrador João Guilherme (ex-Fox e Sportv) e a apresentadora Dani Boaventura (ex-Espn).

Além disso, o clube investiu nos estúdios do Maracanã e do Ninho do Urubu, além de inaugurar mais um, na sede da Gávea, com equipamentos de ponta.