Fábio entra no Top 10 de jogadores com mais partidas pelo Fluminense neste século

O Fluminense saiu de campo derrotado pelo Mirassol por 2 a 1, na última quarta-feira, mas a noite também ficou marcada por um feito especial para o goleiro Fábio. Ao atuar no Estádio Campos Maia, o veterano chegou a 247 jogos com a camisa tricolor e passou a integrar o seleto grupo dos dez atletas que mais vezes defenderam o clube neste século.

O número coloca o camisa 1 lado a lado com o atacante Marcos Júnior, ambos na nona posição do ranking. Caso entre em campo na próxima rodada, contra o Juventude, no Maracanã, Fábio se isola e sobe um degrau na lista, que tem Gum como líder absoluto, com 414 partidas.

Desde que chegou às Laranjeiras, em 2022, o goleiro conquistou rapidamente a condição de titular e peça-chave nas campanhas recentes. Foi um dos protagonistas nas conquistas da Libertadores e da Recopa, além dos títulos cariocas em 2022 e 2023, reforçando a tradição de longevidade de grandes nomes no Tricolor.

O próximo alvo de Fábio é o também goleiro Fernando Henrique, oitavo colocado, com 265 aparições. Mantendo a regularidade que o acompanha há quase três anos no clube, a ultrapassagem é questão de tempo.

Fábio entrou no Top10 de jogadores com mais jogos pelo Tricolor no século XXI! Pra continuar fazendo história, ídolo! ??? pic.twitter.com/D4NDTuTekF ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 9, 2025

Derrota em Mirassol

A marca histórica aconteceu em uma noite de frustração para o Fluminense no Brasileirão. Pela 13ª rodada, o time carioca foi derrotado por 2 a 1. Guilherme Marques abriu o placar para os paulistas no primeiro tempo, Martinelli chegou a empatar na etapa final, mas Negueba garantiu a vitória do Mirassol nos minutos finais.

Com o resultado, os donos da casa chegaram aos 46 pontos e voltaram ao G4, enquanto o Flu permaneceu com 38, na sétima colocação.

Agora, além de buscar a reabilitação na tabela, o Tricolor vai acompanhar de perto a sequência de Fábio, que soma mais uma marca expressiva a uma carreira marcada por consistência, longevidade e protagonismo.

Confira o Top 10 na íntegra:

1 - Gum (2009 - 2018): 414 jogos



2 - Fred (2009 - 2016 / 2020 - 2022): 382 jogos



3 - Diego Cavalieri (2011 - 2017): 352 jogos



4 - Marcão (1999 - 2006): 320 jogos



5 - Paulo Henrique Ganso (2019 - hoje): 290 jogos



6 - Martinelli (2020 - hoje): 282 jogos



7 - Conca (2008 - 2015) - 272 jogos



8 - Fernando Henrique (2002 - 2010) - 265 jogos



9 - Marcos Jr (2012 - 2018) - 247 jogos e Fábio (2022 - hoje) - 247 jogos