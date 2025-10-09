Elenco do Corinthians recebe visita de ONG e interage com crianças no CT

O elenco do Corinthians recebeu uma visita mais do que especial na manhã desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. Crianças da ONG Make-A-Wish Brasil acompanharam o treino da equipe alvinegra e interagiram com os jogadores e o técnico Dorival Júnior.

A ONG realiza um trabalho com crianças que enfrentam doenças graves ao redor do país. Elas assistiram ao treino comandado por Dorival e, ao término das atividades, receberam brindes do clube, autógrafos, fotos e conversaram com os atletas.

Um dos mais aclamados, o atacante Yuri Alberto falou sobre a ação. "É importante receber essas visitas. Lá em São José dos Campos, eu costumo visitar uma ONG perto de casa chamada GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer). Você não sabe o quanto é bom para eles nos receberem. Para nós pode parecer um gesto simples, mas para eles pode mudar muita coisa".

"Uma criança pode ficar muito feliz e pode começar a se alimentar e a focar no tratamento dela. Passar alegria e energia boa para eles é bom demais", acrescentou o jogador.

Já Vanessa de Paula dos Santos, representante da Make-A-Wish Brasil, valorizou o encontrou e contou como ações como esta podem ajudar no tratamento das crianças.

"O sonho destes meninos é conhecer o Corinthians, estar no CT perto dos jogadores. Esse momento acaba sendo bastante transformador para as crianças porque traz uma esperança e um sopro de vida num momento difícil. Ajuda no tratamento e ajuda a superar as dificuldades da doença. O apoio do Corinthians neste momento será muito importante e inesquecível para as crianças e as famílias", comentou.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela