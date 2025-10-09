Topo

Esporte

Elenco do Corinthians recebe visita de ONG e interage com crianças no CT

09/10/2025 17h16

O elenco do Corinthians recebeu uma visita mais do que especial na manhã desta quinta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava. Crianças da ONG Make-A-Wish Brasil acompanharam o treino da equipe alvinegra e interagiram com os jogadores e o técnico Dorival Júnior.

A ONG realiza um trabalho com crianças que enfrentam doenças graves ao redor do país. Elas assistiram ao treino comandado por Dorival e, ao término das atividades, receberam brindes do clube, autógrafos, fotos e conversaram com os atletas.

Corinthians

Corinthians

Um dos mais aclamados, o atacante Yuri Alberto falou sobre a ação. "É importante receber essas visitas. Lá em São José dos Campos, eu costumo visitar uma ONG perto de casa chamada GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer). Você não sabe o quanto é bom para eles nos receberem. Para nós pode parecer um gesto simples, mas para eles pode mudar muita coisa".

"Uma criança pode ficar muito feliz e pode começar a se alimentar e a focar no tratamento dela. Passar alegria e energia boa para eles é bom demais", acrescentou o jogador.

Corinthians

Já Vanessa de Paula dos Santos, representante da Make-A-Wish Brasil, valorizou o encontrou e contou como ações como esta podem ajudar no tratamento das crianças.

"O sonho destes meninos é conhecer o Corinthians, estar no CT perto dos jogadores. Esse momento acaba sendo bastante transformador para as crianças porque traz uma esperança e um sopro de vida num momento difícil. Ajuda no tratamento e ajuda a superar as dificuldades da doença. O apoio do Corinthians neste momento será muito importante e inesquecível para as crianças e as famílias", comentou.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

  • Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Holanda vence Malta com gol de Memphis no último lance e lambança de juiz

Vasco segue preparação para enfrentar o Fortaleza

Vitor Petrino celebra luta no UFC Rio e exalta fãs brasileiros: "Combustível"

Veja as sugestões do presidente da Fifa para o calendário das próximas edições da Copa do Mundo

Elenco do Corinthians recebe visita de ONG e interage com crianças no CT

Seleção enfrenta Coreia com saudade de seu último suspiro de jogo bonito

Grêmio inicia preparação para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão

Corinthians faz treino técnico visando o Santos e quarteto segue transição

Cormier avalia possível vitória de Alex Poatan sobre Jon Jones: "Acima de todos"

Arthur Elias convoca Seleção Brasileira Feminina para amistosos

Chuteira de Gabigol em Cruzeiro x Flamengo é leiloada por valor recorde