Dor de cabeça para Abel: veja como o Palmeiras pode encarar o Juventude

Para encarar o Juventude, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras deve ter um time alternativo. Com oito desfalques confirmados, Abel Ferreira tem um desafio para escalar a equipe neste domingo (11).

O Verdão não terá Aníbal Moreno, Flaco López, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, representando suas seleções, Paulinho e Lucas Evangelista, lesionados, e Vitor Roque, suspenso.

O lateral Khellven, que teve um trauma no dedo do pé, avançou na recuperação e chegou a treinar no campo por um período nos treinos de segunda e terça-feira, mas trabalhou apenas dentro do NSP nesta quarta-feira (09). O jogador ainda é dúvida para o próximo confronto, e tudo indica que Giay deve continuar na lateral.

Já o atacante Ramón Sosa, convocado para a seleção paraguaia, foi cortado por conta de um edema na coxa. A recuperação da lesão é relativamente simples, mas o jogador ainda segue sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance e também deve ser desfalque no domingo.

O maior dilema é no meio-campo, já que sem Aníbal Moreno e Emi Martínez, o elenco do Verdão não conta com nenhum camisa 5 de ofício. Abel pode recorrer à base, com o volante Rafael Coutinho, ou voltar ao esquema com três zagueiros, utilizando Bruno Fuchs na construção.

No ataque, Luighi, de 19 anos, pode voltar a ser titular depois de mais de dois meses. O garoto tem 19 jogos na temporada e um gol marcado, mas não começa como titular desde o empate contra o Vitória, em agosto.

Pontanto, uma possível escalação do Palmeiras é: Weverton; Giay, Murilo, Bruno Fuchs, Micael (Rafael Coutinho) e Piquerez; Andreas Pereira, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Mauricio; Luighi.

O confronto contra o Juventude é uma oportunidade para o Palmeiras abrir vantagem em relação ao Flamengo na tabela do Brasileirão. Os dois times estão empatados em pontos, mas o Verdão tem uma vitória a mais e, por enquanto, um jogo a menos.