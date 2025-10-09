Djokovic se impõe diante de belga e disputará semifinal do Masters de Xangai pela 10ª vez

Topo

Jogador mais velho a avançar às quartas de final de um Master 1000, Novak Djokovic continua imbatível em Xangai, onde disputará a semifinal pela 10ª vez na carreira. Aos 38 anos e quatro meses, o sérvio se garantiu entre os quatro melhores no torneio chinês ao desbancar o belga Zizou Bergs em sets diretos, parciais de 6/3 e 7/5 em 1h52.

Depois de duas longas e desgastantes batalhas em Xangai, Djokovic entrou na quadra, mais uma vez no horário noturno, querendo realizar um jogo mais rápido e apostou na agressividade para não dar chances a Bergs.

Sempre agredindo o serviço do belga, o quarto favorito do Masters 1000 chinês conseguiu quebrar logo no sexto game para abrir 4 a 2. Mas teve de lutar muito para salvar o serviço a seguir. Bergs desperdiçou três break points. O game foi longo e, pela primeira vez, o sérvio se agachou repetindo cenas de cansaço dos jogos anteriores.

Com ace e erros não forçados do oponente, Djokovic fechou o primeiro set por 6 a 3. Na cadeira, além de enxugar o rosto suado, usou uma toalha umedecida no pescoço para se refrescar do forte calor na Ásia.

O desgaste começou a bater já no início do segundo set, com Djokovic sofrendo para alcançar os golpes de Bergs, que começou a variar seu jogo, com bolas mais abertas e em constante troca de lados. O belga queria fazer o veterano correr.

As dificuldades cresceram bastante para Djokovic, sobretudo no serviço de Bergs, ao qual não conseguia mais pressionar. Se amparava no seu saque e levou o jogo até 4 a 4 sem quebras.

Depois de sequer pontuar nos serviços do belga por duas vezes seguidas, Djokovic teve dois break points após dupla falta e 15 a 40. A chance tão buscada em um set mais difícil não foi desperdiçada. Depois, bastava sacar bem para fechar em 6 a 4, mas mostrou-se um tanto ansioso e acabou não fechando a partida, permitindo o 5 a 5.

Nada de desânimo. O sérvio obteve nova quebra em 11º game no qual salvou quatro smashs em mesmo lance e foi aplaudido de pé. Mais uma vez tinha a chance no saque e não aproveitou dois match points. Após salvar um break, finalmente celebrou o triunfo, com bola para fora do adversário.

MONEGASCO GANHA OUTRA E SERÁ O RIVAL

Quem voltou a surpreender em Xangai foi o monegasco Valentin Vacherot, 204º do mundo, que despachou o norueguês Holger Rune, 10º favorito, de virada. Após levar 6 a 2 no primeiro set, não se abateu e garantiu vaga na semifinal com 7/6 (7/4) e 6/4. Agora, ele tentará manter a boa fase diante do desgastado Djokovic.

