Desfalcado, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Grêmio

Na tarde desta quinta-feira, após uma folga tripla, o elenco do São Paulo se reapresentou aos treinos no SuperCT. Desfalcado, o Tricolor paulista iniciou a preparação para enfrentar o Grêmio após a data Fifa, em compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro.

Ferraresi (Venezuela), Damián Bobadilla (Paraguai) e Gonzalo Tapia (Chile) se apresentaram às suas respectivas seleções e não participaram dos trabalhos desta quinta-feira.

O São Paulo visita o Grêmio na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Como foi o treino?

No SuperCT, os jogadores iniciaram as atividades nesta quinta-feira com exercícios coordenativos, de mobilidade e core orientados pela preparação física.

Em seguida, já no gramado, o técnico Hernán Crespo e sua comissão técnica dividiram os atletas em três equipes - de oito jogadores em cada - para duelos de enfrentamento em campo reduzido: enquanto dois times se enfrentavam, o terceiro realizava um trabalho físico com os preparadores.

O São Paulo dará sequência aos preparativos para o duelo contra o Grêmio na manhã desta sexta-feira, a partir das 9h30, novamente no SuperCT.

Desfalques e situação do DM

Neste período de treinamentos em meio à data Fifa, o técnico Hernán Crespo não contará com Ferraresi (Venezuela), Damián Bobadilla (Paraguai) e Gonzalo Tapia (Chile), convocados para servirem suas seleções. Os dois primeiros podem perder o duelo contra o Grêmio, pois jogam no dia 14.

Já o departamento médico, apesar do alívio recente, ainda continua cheio. Os casos mais graves seguem sendo os de Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo) e André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito).

Outros atletas que seguem em recuperação, mas com contusões menos graves, são o zagueiro Rafael Tolói (lesão na região posterior da coxa esquerda) e o volante Luan (lesão no músculo adutor da perna direita).

Em contrapartida, para o confronto diante do Grêmio, Crespo contará com o retorno do atacante Rigoni, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. Já um desfalque certo é o volante Pablo Maia, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Situação do São Paulo no Brasileirão

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e ocupa a oitava colocação, com 38 pontos. O Tricolor paulista vem de uma derrota para o Palmeiras, no Morumbis, pela 27ª rodada do torneio nacional.

São Paulo: oitavo colocado, com 38 pontos (10 vitórias, oito empates e nove derrotas)

Treino de olho no duelo com o Grêmio!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/HqmFxn198p ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 9, 2025

Próximos jogos do São Paulo

Grêmio x São Paulo (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(28ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16 de outubro de 2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)