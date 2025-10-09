Arnaldo: Se principal árbitro do país não sabe a regra, estamos perdidos

Apontado como um dos principais árbitros do país, Ramon Abatti Abel mostrou desconhecimento das regras no Choque-Rei, analisou Arnaldo Ribeiro, na Live do São Paulo.

Após a divulgação dos áudios do VAR pela CBF, a decisão de não marcar pênalti em Tapia e outras polêmicas reforçaram o debate sobre a credibilidade da arbitragem no futebol brasileiro, levando ao afastamento do árbitro e do VAR do jogo.

O desconhecimento dele da regra, de o escorregão, a coisa involuntária também ser uma infração, que é uma coisa básica de quem acompanha as regras básicas do futebol, esse desconhecimento, para mim, aniquila a alcunha que ele tinha de principal árbitro do país e arrasta com ele e com o VAR, ou com os caras que endossaram a opinião dele, o comandante da arbitragem do futebol brasileiro, Rodrigo Cintra.

Se o Ramon Abatti Abel é o principal árbitro do Rodrigo Cintra, o árbitro para a Copa do Mundo, e não sabe que um escorregão involuntário, mas completamente avassalador, consiste numa infração, e no caso de dentro da área é estamos realmente perdidos.

Não é possível você ter um jogador como o Oscar, que custa dois milhões e meio, já jogou 'cinquenta' Champions League, e faltando vinte minutos pra acabar o jogo, ele não possa entrar e tomar conta do meio de campo na posição dele.

