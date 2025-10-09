Arnaldo: Árbitro e VAR denunciados pelo STJD é um marco no Brasil

A denúncia da Procuradoria do STJD contra os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva (VAR) é um marco no futebol brasileiro, destaca Arnaldo Ribeiro no UOL Esporte, do Canal UOL.

Após erros crassos no clássico São Paulo 2 x 3 Palmeiras, a dupla foi denunciada por "deixar de observar as regras da modalidade". Ambos foram afastados pela CBF e podem receber suspensão de 15 a 120 dias pelo STJD.

O árbitro e o VAR [denunciados] não é comum acontecer, não. O áudio vai mostrar alguma coisa, aquela comunicação bizarra, que a gente sabe, um monte de gente berrando, se ele foi de fato chamado ou não, se ele não abriu brecha para o VAR intervir, mas eu acho que neste caso, sobretudo Ramon Abatti Abel precisaria ser ouvido, interrogado.

Arnaldo Ribeiro

O que aconteceu no jogo todo? Qual foi a sua orientação? Você recebeu alguma orientação da chefia de arbitragem antes desse jogo? Qual foi? Por que a sua arbitragem mudou tanto de condução entre quinta-feira [Flamengo 0 x 0 Cruzeiro] e domingo? Qual foi o critério que se utilizou essa vez? Enfim, essa dupla, o árbitro e VAR, o jogo foi tão escandaloso que eu acho que eles teriam que ser objetos de investigação, sim, dessa vez. Quase como uma coisa inédita.

Arnaldo Ribeiro

Além de Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva (VAR), o atacante do Palmeiras Vitor Roque e os dirigentes do São Paulo Carlos Belmonte e Rui Costa também foram denunciados no STJD.

Eu odeio o STJD, odeio punição esportiva, porque ela sempre é uma punição mais política do que esportiva, mas eu entendo e defendo que esse caso seja investigado, esse jogo seja investigado até o fim. Não o campeonato, esse jogo, até o fim. O Vitor Roque, não acho que ele tenha que ser punido com jogos, a punição dele tem que ser uma punição educativa. Pode ser pecuniária, pode ser uma orientação de uso de rede social, uma orientação de como é que é o mundo hoje em dia, uma orientação bem mais ampla, educacional.

Arnaldo Ribeiro

Tarde demais. Sabe quando um presidente está com o seu apoio popular esfarelando e tenta algumas medidas óbvias que deveriam ser tomadas quando ele foi empossado há cinco anos? Agora, desesperadamente, ele tenta recuperar popularidade -- tarde demais. Na minha visão, o filme do Casares está queimado de uma forma irreversível e eu acho até que ele terá problemas para eleger o sucessor.

Arnaldo Ribeiro

