Arnaldo: Árbitro e VAR denunciados pelo STJD é um marco no Brasil

do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 11h47

A denúncia da Procuradoria do STJD contra os árbitros Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva (VAR) é um marco no futebol brasileiro, destaca Arnaldo Ribeiro no UOL Esporte, do Canal UOL.

Após erros crassos no clássico São Paulo 2 x 3 Palmeiras, a dupla foi denunciada por "deixar de observar as regras da modalidade". Ambos foram afastados pela CBF e podem receber suspensão de 15 a 120 dias pelo STJD.

O árbitro e o VAR [denunciados] não é comum acontecer, não. O áudio vai mostrar alguma coisa, aquela comunicação bizarra, que a gente sabe, um monte de gente berrando, se ele foi de fato chamado ou não, se ele não abriu brecha para o VAR intervir, mas eu acho que neste caso, sobretudo Ramon Abatti Abel precisaria ser ouvido, interrogado.
Arnaldo Ribeiro

O que aconteceu no jogo todo? Qual foi a sua orientação? Você recebeu alguma orientação da chefia de arbitragem antes desse jogo? Qual foi? Por que a sua arbitragem mudou tanto de condução entre quinta-feira [Flamengo 0 x 0 Cruzeiro] e domingo? Qual foi o critério que se utilizou essa vez? Enfim, essa dupla, o árbitro e VAR, o jogo foi tão escandaloso que eu acho que eles teriam que ser objetos de investigação, sim, dessa vez. Quase como uma coisa inédita.
Arnaldo Ribeiro

Além de Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam da Silva (VAR), o atacante do Palmeiras Vitor Roque e os dirigentes do São Paulo Carlos Belmonte e Rui Costa também foram denunciados no STJD.

Arnaldo defende 'punição educativa' para Vitor Roque e critica STJD

Eu odeio o STJD, odeio punição esportiva, porque ela sempre é uma punição mais política do que esportiva, mas eu entendo e defendo que esse caso seja investigado, esse jogo seja investigado até o fim. Não o campeonato, esse jogo, até o fim. O Vitor Roque, não acho que ele tenha que ser punido com jogos, a punição dele tem que ser uma punição educativa. Pode ser pecuniária, pode ser uma orientação de uso de rede social, uma orientação de como é que é o mundo hoje em dia, uma orientação bem mais ampla, educacional.
Arnaldo Ribeiro

'Tarde demais, filme queimado', diz Arnaldo sobre Casares no São Paulo

Tarde demais. Sabe quando um presidente está com o seu apoio popular esfarelando e tenta algumas medidas óbvias que deveriam ser tomadas quando ele foi empossado há cinco anos? Agora, desesperadamente, ele tenta recuperar popularidade -- tarde demais. Na minha visão, o filme do Casares está queimado de uma forma irreversível e eu acho até que ele terá problemas para eleger o sucessor.
Arnaldo Ribeiro

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

