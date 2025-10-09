Deiveson Figueiredo prega respeito por rival do UFC Rio, mas crava: "Não vejo qualidade nele"

Vindo de duas derrotas seguidas pela primeira vez na sua carreira, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) e atual top 6 do ranking peso-galo (61 kg) Deiveson Figueiredo encara o embalado Montel Jackson, neste sábado (11), pelo 'co-main event' do UFC Rio. E apesar de pregar máximo respeito pelo seu oponente, que venceu as últimas seis lutas disputadas no octógono mais famoso do mundo, o 'Deus da Guerra' - como o paraense é conhecido - parece não ter se impressionado com o que viu do lutador americano até aqui.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Deiveson ativou o 'modo sincerão' e minimizou as credenciais técnicas de Jackson. Apesar disso, o ex-campeão do UFC descartou qualquer espécie de 'salto alto' antes da luta e prometeu não subestimar o seu próximo adversário.

"O Montel é um cara alto, longo, tem a envergadura bem grande, gosta de usar os golpes alinhados... Eu não vejo muita qualidade nele, mas ele pode ter certeza que eu não vou subestimá-lo. Vou entrar lá e ser o verdadeiro eu: um cara agressivo, versátil. Ele pode esperar (a luta), tanto em pé, quanto embaixo. Dentro do octógono, eu sou um cara muito versátil, você nunca sabe o que vem", analisou Figueiredo.

Outro patamar

Além das questões técnicas, outro ponto analisado pelo brasileiro o deixa confortável diante do desafio deste sábado: o nível de competição enfrentado por Montel Jackson até o momento. Enquanto Deiveson está acostumado a medir forças com os melhores lutadores do UFC há muitos anos, o americano construiu seu currículo contra oponentes alguns patamares abaixo do ex-campeão.

"É a avaliação que eu faço (Montel nunca enfrentou alguém do meu nível). (Mas) Não vou subestimá-lo. Na minha cabeça, eu vou enfrentar o melhor. É um cara que está vindo de várias lutas consecutivas sendo vencedor. Eu quero ser campeão, quero entrar ali para vencer. E pode ter certeza que meu espírito e a minha cabeça estão fortes, e ele vai ter problema (comigo)", concluiu o paraense.

Ex-campeão peso-mosca, Deiveson Figueiredo busca se aproximar de sua primeira disputa de título desde que subiu para a divisão dos galos (61 kg), atualmente dominada pelo georgiano Merab Dvalishvili. Para isso, uma vitória sobre Montel Jackson no UFC Rio, neste final de semana, se torna fundamental para seus planos, que incluem uma possível 'furada de fila' pelo 'title shot'.

