Da Sauber para a Audi, ex-diretor da Red Bull se prepara para revolucionar F1

Por Nick Mulvenney

SYDNEY (Reuters) - Não são muitas as equipes de Fórmula 1 com carros que terminam em 17º e 20º lugar em um grande prêmio que falam de vitórias e campeonatos em cinco anos, mas o box da Sauber não é um lugar comum nesta temporada.

A equipe com sede na Suíça, na Fórmula 1 desde 1993 e com uma vitória em um grande prêmio e 28 pódios, se tornará a equipe de trabalho da Audi no próximo ano.

Suas ambições são evidentes pelo calibre das pessoas recrutadas para liderá-la: o ex-diretor de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, e o ex-diretor esportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley.

Wheatley só foi liberado para se juntar à equipe como diretor em abril, mas no meio de seu 15º fim de semana de corrida no pit wall da Sauber, o britânico de 58 anos estava satisfeito com o andamento das coisas. A equipe conta neste ano com uma dupla de pilotos formada pelo experiente alemão Nico Hulkenberg e o novato brasileiro Gabriel Bortoleto.

"Acho que estamos no caminho certo", disse ele à Reuters no Grande Prêmio de Cingapura no último fim de semana.

"Felizmente para mim, Mattia está aqui há muito mais tempo... então as coisas já estão no lugar e começando a avançar."

"É um roteiro ambicioso que temos pela frente. Nossa intenção é competir por vitórias em corridas e campeonatos no final da década, e temos um caminho agressivo para chegar lá."

Wheatley acredita que as mudanças de regulamento do próximo ano, que abrangem tanto o motor quanto o chassi, serão a maior revolução na Fórmula 1, pelo menos desde que ele começou como mecânico júnior na Benetton em 1991.

Ele acredita que isso abre uma oportunidade para a Audi.

"É um conjunto de regulamentos técnicos extremamente empolgante, um conjunto muito, muito desafiador... e quando você faz isso, há uma chance de quebrar a ordem", disse ele.

"Os três pilares do envolvimento da Audi são motores altamente eficientes, combustíveis totalmente sustentáveis e tecnologia híbrida avançada, e é isso que está sendo introduzido no próximo ano."

"Estamos bastante empolgados com o que acontecerá no próximo ano, para reunir chassi e motor pela primeira vez, e ligar um carro de Fórmula 1 da Audi pela primeira vez."

Apesar de toda a sua empolgação, Wheatley não subestima o desafio de transformar uma equipe cuja ambição durante grande parte da última década era apenas colocar dois carros no grid em cada corrida.

Famosamente responsável pelo desenvolvimento da equipe da Red Bull, que estabeleceu novos padrões para os pit stops, Wheatley disse que não caiu na Sauber de paraquedas.

"Eu estava mantendo meus olhos e ouvidos abertos e usando minha boca na mesma proporção que usava os outros dois", lembrou ele.

"Se você trouxer muitas ideias novas, muitas filosofias novas, tentar mudar demais, é um equilíbrio delicado nas corridas."

Um pódio de Hulkenberg no Grande Prêmio da Inglaterra -- o primeiro do alemão em 239 largadas na Fórmula 1 -- foi uma indicação de que o projeto está indo na direção certa.

Com tantas mudanças radicais para o próximo ano, é evidente que há pouca utilidade em fazer muito mais na parte técnica do que gerenciar os carros.

No entanto, Wheatley espera que haja progresso no aspecto operacional durante as seis últimas corridas da temporada.

"Estamos em uma verdadeira luta corporal todo fim de semana... portanto, não podemos deixar a bola cair", disse ele.

"O que estou buscando é a melhoria contínua. Quero que estejamos sempre pensando em como podemos melhorar. Como podemos tomar as decisões certas de forma consistente em situações de alta pressão", disse.

A capacidade de pensar fora da caixa será vital para enfrentar as equipes que estão na frente do grid há anos, disse Wheatley.

"As equipes com as quais estamos competindo têm força e profundidade em todas as áreas. Estamos desafiando a Ferrari, a Red Bull, a McLaren e a Mercedes", disse ele.

"Somos disruptivos. Temos que ser, não vamos chegar onde queremos estar apenas jogando um jogo normal. Temos que fazer as coisas de forma diferente."

"Estamos sentados aqui no box 10 e nosso objetivo é estar no box 1, e é uma longa caminhada."

(Reportagem de Nick Mulvenney)