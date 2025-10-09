PVC: Áudio do VAR me fez mudar de opinião sobre lance de Andreas

A divulgação dos áudios do VAR sobre os lances polêmicos do clássico São Paulo x Palmeiras fez o colunista Paulo Vinícius Coelho mudar de opinião sobre a não expulsão de Andreas Pereira, que recebeu cartão amarelo em lance com Marcos Antônio, do São Paulo.

No De Primeira, do Canal UOL, PVC afirma que agora tem outra visão sobre o lance. Por outro lado, ele criticou a ironia do árbitro Ramon Abatti Abel com Luciano.

Esse áudio me faz mudar de opinião sobre o lance. Mudei porque ele pega a bola. Ele entrou na bola, é cartão amarelo. Por quê? Porque ele pisou na bola e ele correu o risco de machucar o adversário. Mas o objetivo dele é a bola. Tanto que a primeira bola que ele pega está limpa, a bola está no pé dele. Por que é cartão amarelo? Porque ele pegou a bola por cima e aí ele correu o risco de machucar, mas o objetivo da jogada era pegar a bola, não era pegar o Marcos Antônio. Por isso eu entendo que podia ser cartão amarelo -- eu entendia que não, eu entendia que era cartão vermelho.

Paulo Vinícius Coelho

Ele correu o risco porque o pé está em cima da bola, mas ele não veio com o pé por cima da bola e atingiu a perna do Marcos Aurélio. Não, ele alcançou a bola e correu o risco, por isso ele pisou a canela e o pé do Marcos Antônio. Eu acho só, por outro lado, que o áudio tem uma deficiência do sistema VAR. Isso não é mesa redonda. O que tem a ver o Luciano querer discutir, se reclama da vida? Não tem.

Paulo Vinícius Coelho

O São Paulo tinha razão. Eu tava meio reticente, achava que era apenas uma questão de popularidade do Casares, o São Paulo ter alguma vitória nos bastidores depois de ter perdido o clássico, mas o áudio deixa claro como a arbitragem é ruim. É um símbolo da convicção do Ramon Abatti Abel. Esse argumento de que escorrega, é quase: ah, foi sem querer. Eu fiquei muito aborrecido vendo o áudio, e não sou diretamente envolvido, não torço para nenhum dos clubes.

Lucas Mussetti

