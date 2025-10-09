Crespo tem aproveitamento inferior ao de sua primeira passagem pelo São Paulo
Hernán Crespo vem amargando um aproveitamento como técnico do São Paulo inferior ao de sua primeira passagem pelo clube, em 2021.
Nesta temporada, o treinador argentino esteve à frente da equipe em 21 partidas, somando nove vitórias, quatro empates e oito derrotas - aproveitamento de 49,2%.
Em sua primeira passagem pelo Tricolor, em 2021, ano em que conquistou o Campeonato Paulista, acabando com um jejum do clube de mais de oito anos sem títulos, Crespo teve um aproveitamento de 57,2%.
Na primeira passagem pelo São Paulo, o argentino disputou 53 jogos, somando 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas. Além do título paulista, o Tricolor chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil sob seu comando.
Crespo retornou ao São Paulo em julho deste ano, quando o time estava a apenas um ponto da zona de rebaixamento do Brasileirão. Com o argentino, o Tricolor deu uma guinada e chegou à parte de cima da tabela, passando a brigar por vaga na Libertadores.
Fato é que a sequência de jogos recente não foi positiva para o São Paulo. O time foi eliminado nas quartas de final da Libertadores para a LDU, perdeu os clássicos contra Santos e Palmeiras e acabou sendo desbancado da sétima colocação do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense.
Na próxima quinta-feira, o Tricolor volta a campo para enfrentar o Grêmio, fora de casa, e precisa reagir na competição por pontos corridos para não se distanciar dos primeiros colocados. Resta saber se o técnico Hernán Crespo e seus comandados aproveitarão a pausa causada pela data FIFA para recolocar a equipe nos trilhos.