Crespo aprova ideia de abrir treinos no São Paulo e vai definir os dias

Técnico do São Paulo, Hernán Crespo foi ouvido e terá participação direta em parte do 'pacote de transparência' proposto pelo presidente Julio Casares.

Apoio do treinador

O UOL apurou que a alta cúpula teve uma reunião com o técnico Hernán Crespo sobre a reabertura de um dia de treino por semana.

Nesta conversa, que serviu para 'embarcar' o argentino na proposta, ficou definido que Crespo terá voto de minerva na definição do dia em que haverá abertura do CT da Barra Funda para jornalistas.

O presidente Julio Casares foi quem tomou a iniciativa do 'pacote de transparência'. Essa já era uma promessa de campanha dele desde 2020, quando foi eleito para a cadeira de mandatário.

O UOL ouviu, ainda, que essa 'guinada' já vinha sendo modelada desde antes da polêmica com a arbitragem, mas que o pós-Choque-Rei 'acelerou' o processo.

O São Paulo entende que, como tem trabalhado com insistência nos bastidores com a CBF pela divulgação dos áudios do VAR com o argumento de 'transparência', também poderia rever medidas internas e aumentar o acesso da torcida e da imprensa às decisões internas.

As mudanças

Com o UOL trouxe, o pacote de transparência inclui mudanças tanto no campo administrativo quanto no futebol. O clube abrirá parte de um treino por semana à imprensa, publicará boletins médicos semanais e realizará coletivas mensais com o presidente ou profissionais do futebol.

Além disso, o clube divulgará relatórios financeiros a cada 45 a 60 dias e tornará públicos os valores de vendas de jogadores. As medidas passam a valer na semana que vem.

A proposta vem dias depois de Casares e a diretoria de futebol do São Paulo serem alvos de protestos da torcida comum e da principal organizada pela atual gestão. As críticas aumentaram depois da eliminação nas quartas de final da Libertadores, no Morumbis, diante da LDU.