Corpo de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, é velado em La Bombonera

O velório de Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, acontece nesta quinta-feira, em La Bombonera, em Buenos Aires, capital da Argentina. Familiares, amigos e torcedores se despedem do treinador, que morreu na última quarta, aos 69 anos, após enfrentar complicações decorrentes de um câncer de próstata.

A cerimônia estava inicialmente marcada para as 10h (de Brasília), mas iniciou por volta das 11h. Ela se estenderá até às 22h, no Hall Central de Brandsen, de acordo com comunicado publicado pelo clube xeneize. Em respeito à família de Miguel, o time proibiu fotografias ou vídeos no local.

O elenco e o presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, marcaram presença no velório para se despedir do treinador, assim como torcedores do clube argentino.

Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones ??? pic.twitter.com/Exok5F5nAa ? Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

Homenagens de outros times

Outros clubes argentinos também prestaram homenagens à memória de Miguel. Jogadores do San Lorenzo, equipe dirigida por Russo em 2024, estiveram presentes na cerimônia.

De acordo com informação do jornal argentino Tyc Sports, o elenco do Rosario Central, clube que também foi comandado por Ángel, viaja a Buenos Aires para se despedir do técnico. No treino desta quinta-feira, os atletas se reuniram no gramado em homenagem ao treinador.

Quem também prestou homenagens ao comandante foi o River Plate, maior rival do Boca. O técnico Marcelo Gallardo reuniu o elenco para prestar um minuto de silêncio antes do treinamento.

Luta contra o câncer

O treinador argentino enfrentava complicações decorrentes de um câncer de próstata desde 2017.

Em setembro, Russo voltou a ser internado devido a um quadro de infecção urinária. Sua última partida no comando do Boca aconteceu no dia 21 de setembro, no empate por 2 a 2 com o Central Córdoba, pelo Campeonato Argentino.

Passagens pelo Boca Juniors

O veterano técnico marcou seu nome na história do clube ao conquistar a Copa Libertadores de 2007, a última do Boca Juniors.

Entre 2020 e 2021, em sua segunda passagem pelo comando da equipe, Russo também conquistou o Campeonato Argentino (2020/21) e a Copa da Liga Profissional (2020).