Cormier avalia possível vitória de Alex Poatan sobre Jon Jones: "Acima de todos"

A possível superluta entre Alex Pereira e Jon Jones, cogitada até mesmo para ocorrer na Casa Branca, ainda está no campo da especulação, mas já é suficiente para movimentar o debate sobre grandeza no MMA. E ninguém menos que Daniel Cormier, ex-campeão duplo do UFC, foi direto ao comentar o impacto de um eventual triunfo do brasileiro sobre o norte-americano.

As palavras de Cormier, que enfrentou e foi derrotado por Jones em duas ocasiões durante o auge da rivalidade entre ambos, não são declarações levianas. Poucos entendem tão bem o peso de encarar o ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado - e, mais ainda, o que representa superá-lo.

"Alex Pereira quer bater Jon Jones nos pesos-pesados. Alex Pereira já é considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos no cronograma mais acelerado que eu já vi. Ele literalmente se cimentaria para quase ficar acima de todos. Porque ele teria batido um ex-campeão dos meio-pesados e pesos-pesados do UFC, e o cara que muitos consideram o maior lutador de todos os tempos", afirmou 'DC' em seu canal no 'Youtube'.

A declaração veio na esteira da vitória do paulista sobre Magomed Ankalaev, na revanche válida pelo cinturão dos meio-pesados. Após recuperar o título, o striker revelou o desejo de subir de categoria e encarar Jones em um cenário tão simbólico quanto ousado: a Casa Branca. No entanto, por respeito ao momento pessoal vivido pelo adversário - que perdeu recentemente o irmão Arthur -, optou por adiar o desafio publicamente.

Feito histórico

Ainda assim, a intenção ficou registrada - e o potencial histórico do confronto é inegável. Caso supere o lutador mais dominante da história do UFC, o brasileiro alcançaria um feito que ninguém jamais conseguiu de forma legítima dentro do octógono.

