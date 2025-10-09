Coritiba bate Atlético-GO e abre vantagem na liderança da Série B
Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o Coritiba recebeu o Atlético-GO no Couto Pereira, triunfou por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança da competição. Dellatorre e Josué balançaram as redes para a equipe mandante, enquanto Adriano Martins descontou para o Dragão.
E agora?
Com a vitória, o Coritiba chegou aos 56 pontos, na primeira colocação da tabela, e ampliou para cinco sua diferença de pontos em relação ao vice-líder Goiás, que soma 51. Do outro lado, o Atlético-GO permaneceu com 45 unidades, na 10ª posição.
? Resumo do jogo
Coritiba 2 x 1 Atlético-GO
? Competição: 31ª rodada da Série B
?? Local: Couto Pereira
? Data: 9 de outubro de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 19h30 (de Brasília)
Gols
? Delattorre, aos 28? do 2ºT (Coritiba)
? Josué, aos 43? do 2ºT (Coritiba)
? Adriano Martins, aos 48? do 2ºT (Atlético-GO)
Como foi o jogo
Aos 28 minutos do segundo tempo, o Coritiba inaugurou o placar. Clayson recebeu na entrada da área e encontrou Dellatorre, que arrematou firme, na saída do goleiro Paulo Víctor, para marcar.
O Coxa ampliou a diferença aos 43 minutos do segundo tempo. Em cruzamento na área, a bola tocou no braço do zagueiro Tito e o árbitro marcou pênalti. Josué assumiu a responsabilidade e converteu.
Aos 48 minutos do segundo tempo, Adriano Martins marcou para o Atlético-GO. Após escanteio pela esquerda, Tito escorou de cabeça e Martins completou, balançando as redes.
Próximos jogos
Coritiba
Cuiabá x Coritiba (32ª rodada da Série B)
Data e horário: 12/10 (domingo), às 20h30
Atlético-GO
Volta Redonda x Atlético-GO (32ª rodada da Série B)
Data e horário: 13/10 (segunda-feira), às 19h