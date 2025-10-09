Topo

Esporte

Coritiba bate Atlético-GO e abre vantagem na liderança da Série B

09/10/2025 21h34

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela 31ª rodada da Série B, o Coritiba recebeu o Atlético-GO no Couto Pereira, triunfou por 2 a 1 e abriu vantagem na liderança da competição. Dellatorre e Josué balançaram as redes para a equipe mandante, enquanto Adriano Martins descontou para o Dragão.

E agora?

Com a vitória, o Coritiba chegou aos 56 pontos, na primeira colocação da tabela, e ampliou para cinco sua diferença de pontos em relação ao vice-líder Goiás, que soma 51. Do outro lado, o Atlético-GO permaneceu com 45 unidades, na 10ª posição.

? Resumo do jogo

Coritiba 2 x 1 Atlético-GO

? Competição: 31ª rodada da Série B

?? Local: Couto Pereira

? Data: 9 de outubro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 19h30 (de Brasília)

Gols

? Delattorre, aos 28? do 2ºT (Coritiba)

? Josué, aos 43? do 2ºT (Coritiba)

? Adriano Martins, aos 48? do 2ºT (Atlético-GO)

Como foi o jogo

Aos 28 minutos do segundo tempo, o Coritiba inaugurou o placar. Clayson recebeu na entrada da área e encontrou Dellatorre, que arrematou firme, na saída do goleiro Paulo Víctor, para marcar.

O Coxa ampliou a diferença aos 43 minutos do segundo tempo. Em cruzamento na área, a bola tocou no braço do zagueiro Tito e o árbitro marcou pênalti. Josué assumiu a responsabilidade e converteu.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Adriano Martins marcou para o Atlético-GO. Após escanteio pela esquerda, Tito escorou de cabeça e Martins completou, balançando as redes.

Próximos jogos

Coritiba

Cuiabá x Coritiba (32ª rodada da Série B)

Data e horário: 12/10 (domingo), às 20h30

Atlético-GO

Volta Redonda x Atlético-GO (32ª rodada da Série B)

Data e horário: 13/10 (segunda-feira), às 19h

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Memphis Depay detalha perrengue com passaporte perdido: "Não foi legal"

Após polêmica no Choque-Rei, CBF anuncia árbitro para Palmeiras x Juventude

Titular do Racing sofre lesão e vira desfalque contra o Flamengo na Libertadores

Libertadores Feminina: confira os jogos e os detalhes das quartas de final

CBF divulga o áudio do VAR de mais um lance após reclamação do São Paulo

Vasco aprova plano de recuperação judicial e avança rumo à reestruturação financeira

São Paulo vence Olimpia e vai às quartas da Libertadores feminina como segundo do grupo

São Paulo bate Olimpia com gol 'chorado' e avança na Libertadores Feminina

Coritiba aproveita rodada perfeita, vence o Atlético-GO e dispara na liderança da Série B

Coritiba bate Atlético-GO e abre vantagem na liderança da Série B

Chapecoense vence a Ferroviária em Araraquara e sobe para o 3º lugar da Série B