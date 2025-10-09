Coritiba aproveita rodada perfeita, vence o Atlético-GO e dispara na liderança da Série B
O Coritiba aproveitou muito bem os tropeços de seus concorrentes Criciúma e Goiás para se isolar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e começar a pavimentar seu acesso à elite nacional. O time paranaense fez o seu dever de casa no Estádio Couto Pereira e superou o Atlético-GO por 2 a 1, nesta quinta-feira, pela 31ª rodada.
Com gols de Dellatorre e Josué, chegou a 56 pontos, cinco a mais que o vice-líder Goiás e seis do Novorizontino, quinto colocado. Foi a terceira vitória seguida do time de Mozart - que subiu na temporada passada com o Mirassol - e caminha para o seu segundo acesso consecutivo. Já o Atlético-GO, aparece no meio da tabela, em 10º lugar, com 45 pontos, livre do rebaixamento, mas distante da briga pelo grupo de acesso. Adriano Martins descontou para o time goiano.
O Coritiba se impôs dentro de seus domínios. Com mais posse de bola, encontrou espaços com facilidade e deixou a defesa goiana atordoada. Josué era quem ditava o ritmo no meio de campo, deixando os atacantes em condições de finalizar. Apesar do volume, faltava pontaria para o time da casa. Iury Castilho, sem goleiro, cabeceou para fora.
Quando o ataque acertou o alvo, Paulo Vitor voou para fazer grande defesa em chute colocado de Castilho. O Atlético-GO era tímido ofensivamente. As raras aparições no ataque eram em bolas cruzadas, sem muito perigo. O primeiro e único arremate foi na reta final, quando Yuri assustou Morisco em chute de longe.
O segundo tempo voltou mais animado, com o Atlético-GO mais ofensivo. Ainda apostando no jogo aéreo, Martínez desviou e Morisco defendeu à queima roupa. Nessa de se expor, acabou errando na saída de bola e o Coritiba não perdoou. Josué roubou a bola, tocou para Clayson deixar Dellatorre na cara do gol para marcar, aos 28 minutos.
O gol desestabilizou os visitantes, que não encontraram alternativas para a reação. O time seguiu com erros na saída de bola, Dellatorre recebeu na área, mas parou em Paulo Vítor. Até que aos 42, o VAR viu mão de Tito dentro da área. O protagonista Josué chamou a responsabilidade e converteu a penalidade. Aos 48, Adriano Martins descontou para o Atlético-GO, mas já era tarde demais para uma reação.
O Coritiba volta a campo no domingo, às 20h30, quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, no centro-oeste brasileiro. Já o Atlético-GO atua na segunda-feira, às 19h, diante do Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no estado do Rio de Janeiro.
FICHA TÉCNICA
CORITIBA 2 X 1 ATLÉTICO-GO
CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva (Felipe Guimarães), Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson (Machado), Sebastián Gómez e Josué; Clayson (Nicolas Careca), Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Iury Castilho (Carlos de Pena). Técnico: Mozart.
ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Jean Dias (Danielzinho), Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão (Kelvin), Ronald e Robert Santos (Kauan); Federico Martínez (Valdir Júnior), Lelê e Yuri (Talisson). Técnico: Rafael Lacerda.
GOLS - Dellatorre, aos 28, Josué, aos 42, Adriano Martins, aos 48 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Sebastián Gómez, Carlos de Pena e Adriano Martins.
CARTÃO VERMELHO - Vladimir.
ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).