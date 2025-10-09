Corinthians vive dilemas na defesa para clássico contra o Santos

Dorival Júnior tem dilemas para resolver no Corinthians antes do clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico precisa definir quem será titular na defesa do time diante do Peixe.

A disputa na lateral-esquerda, por exemplo, está aberta. O titular da posição, Matheus Bidu, recebeu terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Sendo assim, Hugo e Angileri brigam pela vaga.

Angileri possui mais jogos na atual temporada. Ele entrou em campo 31 vezes, contra 16 de Hugo. O argentino, no entanto, vem jogando mais como um terceiro zagueiro. Já Hugo ganhou oportunidade como ala no embate contra o Internacional e agradou Dorival.

Elas jogam junto! ??? No último sábado (4), a Neo Química Arena recebeu uma ação especial, em parceria com a OAB SP, pelo combate à violência contra a mulher! ?? Sessenta mulheres da Casa de Isabel - instituição que acolhe e apoia mulheres vítimas de violência doméstica e... pic.twitter.com/xtzWY2GCrX ? Corinthians (@Corinthians) October 7, 2025

Zaga: juventude ou experiência?

Além da lateral, outra dúvida de Dorival está na zaga. O treinador irá definir quem será o parceiro de Gustavo Henrique, consolidado como titular.

O jovem João Pedro Tchoca ganhou espaço durante a ausência de André Ramalho, que se recuperava de um estiramento na coxa direita. Porém, o Corinthians vive expectativa de ter o titular de volta contra o Santos, pelo menos entre os relacionados.

Portanto, cabe a Dorival decidir se dará continuidade a Tchoca, destaque contra Flamengo e Mirassol, ou então apostar no retorno de Ramalho, ainda que ele não esteja com ritmo de jogo ideal por conta do tempo parado. Cacá corre por fora e também pode ter oportunidade.

Semana livre

O técnico do Corinthians terá tempo para fazer testes e definir qual será a linha defensiva titular da equipe no clássico alvinegro. O elenco se reapresentou nesta quarta-feira e terá mais seis dias de trabalho, por conta da data Fifa.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela