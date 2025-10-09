Corinthians vive dilemas na defesa para clássico contra o Santos
Dorival Júnior tem dilemas para resolver no Corinthians antes do clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico precisa definir quem será titular na defesa do time diante do Peixe.
A disputa na lateral-esquerda, por exemplo, está aberta. O titular da posição, Matheus Bidu, recebeu terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Sendo assim, Hugo e Angileri brigam pela vaga.
Angileri possui mais jogos na atual temporada. Ele entrou em campo 31 vezes, contra 16 de Hugo. O argentino, no entanto, vem jogando mais como um terceiro zagueiro. Já Hugo ganhou oportunidade como ala no embate contra o Internacional e agradou Dorival.
Zaga: juventude ou experiência?
Além da lateral, outra dúvida de Dorival está na zaga. O treinador irá definir quem será o parceiro de Gustavo Henrique, consolidado como titular.
O jovem João Pedro Tchoca ganhou espaço durante a ausência de André Ramalho, que se recuperava de um estiramento na coxa direita. Porém, o Corinthians vive expectativa de ter o titular de volta contra o Santos, pelo menos entre os relacionados.
Portanto, cabe a Dorival decidir se dará continuidade a Tchoca, destaque contra Flamengo e Mirassol, ou então apostar no retorno de Ramalho, ainda que ele não esteja com ritmo de jogo ideal por conta do tempo parado. Cacá corre por fora e também pode ter oportunidade.
Semana livre
O técnico do Corinthians terá tempo para fazer testes e definir qual será a linha defensiva titular da equipe no clássico alvinegro. O elenco se reapresentou nesta quarta-feira e terá mais seis dias de trabalho, por conta da data Fifa.
Próximo jogo do Corinthians
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
- Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)
- Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)