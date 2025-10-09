Topo

Corinthians vê DM esvaziar, mas adota cautela com quarteto liberado

Garro celebra gol do Corinthians sobre o Athletico em duelo da Copa do Brasil Imagem: GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 05h30

O Corinthians conseguiu "esvaziar" o departamento médico durante a Data Fifa, mas adota cautela quanto ao retorno de quatro atletas já para o jogo contra o Santos, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão

Reta final de recuperação

Garro, André Ramalho, Charles e Carrillo estão na fase de transição física e já começaram a fazer atividades parciais com o resto do grupo.

Os casos mais leves são os de André Ramalho e Charles. O zagueiro sofreu um estiramento na coxa, e o volante vinha tratando dores no joelho. Eles ficaram de fora dos últimos jogos do time. Ambos devem estar entre os relacionados para o jogo contra o Santos.

Garro ainda é dúvida e assim deve permanecer até a véspera do jogo. O argentino se recupera de uma lesão muscular na panturrilha sentida no dia 13 de setembro, antes de jogo contra o Fluminense. Os médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do Corinthians têm cautela com ele, uma vez que o camisa 8 tem sofrido com lesões na temporada.

A recuperação dele, no entanto, está dentro do prazo. Internamente, o Corinthians estimava o retorno do meio-campista justamente na segunda quinzena de outubro — o jogo contra o Santos é no dia 15.

Carrillo é um caso mais complexo. O peruano se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo sofrida em agosto, durante jogo contra o Palmeiras. Existe a expectativa de que ele retorne em meados de novembro.

DM quase vazio

O departamento médico do Corinthians foi quase todo esvaziado após o clube sofrer com uma onda de lesões. Além do quarteto, nomes como Memphis, Yuri Alberto, Raniele, Hugo e José Martínez passaram por lá nos últimos meses.

Vitinho é o único nome 100% entregue ao departamento médico. O atacante passou por uma artroscopia nesta semana, e a recuperação pode variar de um a dois meses. Sendo assim, ele pode nem sequer voltar a jogar nesta temporada.

