Corinthians faz treino técnico visando o Santos e quarteto segue transição

09/10/2025 16h50

Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians realizou mais um treino no CT Dr. Joaquim Grava visando o clássico contra o Santos, agendado para a próxima quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. André Ramalho, Carrillo, Charles e Garro deram sequência à transição física.

O quarteto se recupera de problemas físicos e iniciou o processo da transição na reapresentação do elenco, na última quarta-feira. Ramalho, Charles e Garro podem voltar a ser relacionados. A presença dos jogadores, porém, dependerá da evolução deles ao longo desta data Fifa.

Já o caso de Carrillo é mais grave. O peruano, que passou por uma cirurgia no tornozelo esquerdo, está afastado dos gramados desde o início de agosto e, portanto, deve levar mais tempo para ficar à disposição, pois precisará readquirir ritmo de jogo.

Os convocados Hugo Souza, Romero e Félix Torres, o suspenso Matheus Bidu e o lesionado Vitinho, são desfalques certos para o técnico Dorival Júnior. Memphis Depay, à serviço da seleção da Holanda, ainda é dúvida.

Como foi o treino?

O grupo abriu o dia com um trabalho de força na academia. Após um aquecimento com atividades coordenativas e enfrentamento de um contra um e dois contra dois, Dorival comandou um exercício de jogos reduzidos de três contra três e quatro contra quatro, com transição e finalização.

A comissão técnica ainda dividiu o plantel em três times para um trabalho em espaço reduzido.

O Corinthians volta aos treinos na manhã desta sexta-feira para dar continuidade à preparação. Por conta da pausa para a data Fifa, Dorival tem mais cinco dias de treinos pela frente.

Próximo jogo do Corinthians

  • Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12º colocado, com 33 pontos (oito vitórias, nove empates e dez derrotas)

  • Santos: 16º lugar, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

