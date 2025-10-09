Cori convoca Fabinho e deve chamar ex-diretor para tratar sobre gastos no Corinthians

O Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians convocou o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, para prestar esclarecimentos sobre gastos elevados no Departamento de Futebol. O órgão comparou as despesas com a previsão orçamentária de 2025, apresentada à época pela gestão Augusto Melo, que fora reformulada pela diretoria de Osmar Stabile e aprovada, na última segunda-feira, pelo Conselho Deliberativo.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o Cori detectou que, no primeiro semestre deste ano, o custo com "pessoal" (salários de jogadores e funcionários, direitos de imagem, encargos trabalhistas, entre outros) foi de aproximadamente R$ 50 milhões acima do previsto no orçamento inicial. Este, aliás, foi um dos motivos que levaram a atual diretoria a refazer o planejamento.

Desta quantia, cerca de R$ 40 milhões estão ligados a gastos no setor de futebol. Sendo assim, o Cori julgou pertinente convocar Fabinho Soldado para uma reunião a fim de ouvir explicações sobre as despesas realizadas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o executivo deve alegar que todas as contratações ou renovações contratuais realizadas neste período receberam aval da presidência e do diretor financeiro, que na ocasião era Pedro Silveira. Portanto, o Cori decidiu que também irá pedir explicações a Silveira na mesma reunião, agendada para o próximo dia 27.

Osmar Stabile, a princípio, entende que assuntos como este deveriam ser tratados diretamente com ele, sem envolver Fabinho em reuniões de órgãos internos. Porém, como apurou a reportagem, o Cori ainda não recebeu uma resposta oficial da diretoria alvinegra e aguarda por esclarecimentos do executivo de futebol.

Manhã de treino no CT Dr. Joaquim Grava! ? O Timão se prepara para o #ClássicoAlvinegro da semana que vem após a Data FIFA. ?? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/Gqk3ww5htW ? Corinthians (@Corinthians) October 9, 2025

Revisão orçamentária aprovada

O novo orçamento foi aprovado por aclamação na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no Parque São Jorge, sede social do clube.

A revisão no orçamento do Corinthians para 2025 agora prevê um déficit de R$ 83 milhões ao final do ano. A antiga diretoria, presidida pelo mandatário destituído Augusto Melo, havia projetado um superávit de R$ 34 milhões no período.

A diferença entre o orçado no final de 2024 e o valor revisto em outubro deste ano é, portanto, de quase R$ 120 milhões.

O Conselho Deliberativo do Corinthians conta com 299 conselheiros entre vitalícios e trienais. No entanto, apenas 136 destes marcaram presença no encontro e votaram a favor do novo orçamento. Apesar de nenhum conselheiro ter votado contra a revisão, 26 conselheiros registraram a intenção pelo encaminhamento do novo orçamento para reanálise.

Antes de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, o novo orçamento para o ano de 2025 também passou pelos crivos do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians.