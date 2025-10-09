Coreia do Sul x Brasil: veja onde assistir ao vivo, histórico e escalações do amistoso
Em preparação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil terá pela frente a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, às 8h (de Brasília). O amistoso terá como palco o Seul World Cup Stadium, em Seul.
Este será o primeiro de dois amistosos do Brasil na Ásia. Após a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira vai encarar o Japão.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Coreia do Sul x Brasil ao vivo?
- TV aberta: TV Globo
- TV por assinatura: Sportv
Como chega o Brasil para o confronto
Este será o primeiro jogo da Seleção Brasileira após o fim das Eliminatórias Sul-Americanas, em que terminou na quinta posição, com 28 pontos.
O Brasil vem de derrota para a Bolívia no último jogo, por 1 a 0, no dia 9 de setembro. Antes, no dia quatro, os comandados de Carlos Ancelotti superaram o Chile, por 3 a 0.
Como chega a Coreia do Sul para o confronto
Do outro lado, a Coreia do Sul já está classificada para o Mundial. Os coreanos sonham em repetir o feito quando sediaram o torneio, quando chegaram à semifinal.
Histórico
Brasil e Coreia do Sul se enfrentaram apenas oito vezes na história. Ao todo, são sete vitórias da Seleção Brasileira e apenas uma dos coreanos, ocorrida em 1999. O país tupiniquim venceu os últimos cinco jogos contra o adversário.
Últimos cinco jogos
Brasil 4 x 1 Coreia do Sul ? 05 de dezembro de 2022 ? Copa do Mundo 2022
Coreia do Sul 1 x 5 Brasil ? 02 de junho de 2022 ? amistoso
Brasil 3 x 0 Coreia do Sul ? 19 de novembro de 2019 ? amistoso
Coreia do Sul 0 x 2 Brasil ? 12 de outubro de 2013 ? amistoso
Coreia do Sul 2 x 3 Brasil ? 20 de novembro de 2002 ? amistoso
Escalações de Coreia do Sul x Brasil
O técnico Carlo Ancelotti terá mais uma chance de trabalhar visando a Copa do Mundo de 2026. Novamente, o comandante não contará com alguns jogadores por lesão.
A novidade foi a volta de Rodrygo. Ancelotti adiantou que o jogador será titular ao lado de Vinícius Júnior no setor ofensivo.
Ancelotti já adiantou que busca trabalhar a parte tática, mas destacou que a atitude dos atletas em campo vai contar muito para o sucesso da equipe.
BRASIL: Bento; Wesley, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Rodrygo e Richarlison
Técnico: Carlo Ancelotti
COREIA DO SUL: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh
Técnico: Myung-Bo