Copa na Arábia Saudita deve bagunçar o calendário do futebol mundial em 2034

09/10/2025 14h18

A Copa do Mundo de 2034 pode alterar a estrutura do calendário do futebol mundial. Nesta quinta-feira, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, falou sobre o futuro das competições mundiais de seleções. Durante a assembleia geral dos Clubes de Futebol Europeus (antiga Associação de Clubes Europeus), o dirigente apontou possíveis novas datas para o futebol, a fim de evitar complicações por causa do clima.

"Se você quer jogar ao mesmo tempo em todos os lugares, então pode jogar em março ou em outubro ? porque em dezembro não se joga em uma parte do mundo, e em julho, nós não jogamos em outra parte do mundo", disse Infantino.

Perguntado sobre a Copa do Mundo de 2034 e se a decisão poderia afetar o torneio, Infantino afirmou que as datas ainda estão em discussão.

"Já estamos entrando nos detalhes finais ? estamos discutindo isso com todos, o tempo todo, e não se trata apenas de uma Copa do Mundo, é uma reflexão geral", completou.

Por que em 2034?

Seguindo o mesmo exemplo do Catar, onde era impraticável jogar futebol nos tradicionais meses de junho e julho, a edição de 2034 do Mundial também teria que ser disputada em dezembro. Porém, em 2034, o Ramadã (mês no qual os muçulmanos praticam o jejum ritual) será entre novembro e dezembro, o que afetaria várias seleções.

Assim, é bem provável que a Copa do Mundo de 2034 ocorra em janeiro de 2035. A informação é do jornal norte-americano The Athletic.

Infantino não deu mais detalhes sobre a edição do Mundial na Arábia Saudita, mas apontou que o futebol mundial precisará de mudanças no calendário.

"Mesmo jogar em alguns países europeus em julho é muito, muito quente. Então talvez precisemos pensar sobre os melhores meses para jogar futebol, que é junho, na Europa. Esse mês não é muito usado, certo? Talvez existam maneiras de otimizar o calendário, mas estamos discutindo isso. Só precisamos manter a mente aberta", concluiu.

