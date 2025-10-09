Copa do Mundo já tem 20 classificados; veja confirmados e vagas restantes

Do UOL, em São Paulo

A Argélia confirmou sua vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta tarde e tornou-se a 20ª seleção garantida no maior torneio de futebol do mundo, que começa em junho.

Veja países classificados

Argélia

Argentina

Austrália

Brasil

Canadá (país-sede)

Colômbia

Coreia do Sul

Egito

Equador

EUA (país-sede)

Irã

Japão

Jordânia

Marrocos

México (país-sede)

Nova Zelândia

Paraguai

Tunísia

Uruguai

Uzbequistão

Quais vagas faltam?