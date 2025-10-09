Topo

Copa do Mundo já tem 20 classificados; veja confirmados e vagas restantes

Restam 28 países para que a edição de 2026 fique completa; 16 deles serão europeus - Hannah Mckay/Reuters
Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 15h50

A Argélia confirmou sua vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta tarde e tornou-se a 20ª seleção garantida no maior torneio de futebol do mundo, que começa em junho.

Veja países classificados

  • Argélia
  • Argentina
  • Austrália
  • Brasil
  • Canadá (país-sede)
  • Colômbia
  • Coreia do Sul
  • Egito
  • Equador
  • EUA (país-sede)
  • Irã
  • Japão
  • Jordânia
  • Marrocos
  • México (país-sede)
  • Nova Zelândia
  • Paraguai
  • Tunísia
  • Uruguai
  • Uzbequistão

Quais vagas faltam?

  • África: 5 países
  • América Central: 3 países
  • Ásia: 2 países
  • Europa: 16 países
  • Repescagem Fifa: 2 países

