Como Netflix foi parar na treta entre Bap e Leila sobre Libra

Bap, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estão em pé de guerra - Mariana Sá - Flamengo / Ettore Chiereguini/Agif
Bruno Braz
Do UOL, no Rio de Janeiro

09/10/2025 10h47

Os fãs de filmes e séries tomaram um susto quando Leila Pereira, presidente do Palmeiras, colocou simplesmente a Netflix em sua treta cada vez mais quente pelos direitos de transmissão da Libra com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo. Mas afinal, como a principal plataforma de streaming do mundo foi parar nesta queda de braço?

Alfinetada resgata declaração antiga de dirigente rubro-negro

Em nota oficial emitida ontem, Leila deu a seguinte declaração ao responder as provocações feitas por Bap no dia anterior, insinuando que ela poderia estar comprando o rival Vasco pelo fato da Crefisa - instituição financeira que preside - ter concedido um empréstimo de R$ 80 milhões ao Cruzmaltino.

Quanto à insinuação do presidente Bap sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco nem a Netflix
Leila Pereira

A citação à Netflix não foi aleatória e remete à uma declaração de Bap em agosto de 2014, quando a plataforma de streaming começava a se expandir com força no Brasil e ele era o presidente da "Sky", empresa de canais por assinatura.

Na ocasião, Luiz Eduardo Baptista participava do 5º Fórum de Marketing Empresarial e afirmou que sua companhia poderia comprar a Netflix:

Não somos concorrentes. Mas, daqui a pouco, se começarem a nos incomodar, podemos comprar esses caras no Brasil
Bap, em 2014, quando era presidente da Sky

Bap também se utilizou de mensagem subliminar para ironizar

Ainda durante a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, na última terça, Luiz Eduardo Baptista também se utilizou de mensagens subliminares para alfinetar Leila Pereira, que em entrevista à Record havia sugerido a possibilidade do Rubro-Negro "jogar sozinho".

Bap, em tom irônico, negou a hipótese e utilizou um trecho do próprio hino do Flamengo para dizer que os rivais "teriam um desgosto profundo" se o clube da Gávea deixasse o campeonato:

É claro que o Flamengo não vai jogar sozinho. Isso são guerras de narrativas que são absolutamente tolas. Até porque se o Flamengo fosse jogar sozinho, eu acho que o dinheiro que iria sobrar para os outros seria muito pouco. O Flamengo jogando sozinho, para as outras 19 torcidas seria um desgosto profundo
Bap, após reunião do Conselho Deliberativo do Fla

Netflix tem série idealizada pelo UOL sobre a tragédia do Ninho

Em março do ano passado a Netflix lançou a série documental "O Ninho: Futebol & Tragédia", idealizada pelo UOL em parceria com plataforma de streaming e a produtora "A Fábrica".

Dividida em três episódios, ela retrata a história de sobreviventes e familiares das vítimas do incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu, do Flamengo, ocorrida em fevereiro de 2019 e que culminou na morte de dez adolescentes.

